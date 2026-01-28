Domenica al museo, il 1° febbraio ingressi gratuiti nei luoghi della cultura statali

Domenica 1° febbraio torna l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei luoghi della cultura statali. L’accesso sarà consentito nei consueti orari di apertura e riguarderà musei, parchi archeologici, castelli, complessi monumentali, ville e giardini statali presenti su tutto il territorio nazionale.

Modalità di accesso e dati di affluenza

Le visite si svolgeranno secondo le modalità ordinarie previste dai singoli istituti. Nei casi in cui è richiesto, sarà necessario effettuare la prenotazione anticipata. L’iniziativa continua a registrare un forte interesse da parte del pubblico: la precedente edizione, svoltasi domenica 4 gennaio, ha fatto segnare complessivamente 223.018 ingressi nei luoghi della cultura aderenti.

Dove consultare l’elenco degli istituti aderenti

Tutte le informazioni aggiornate e l’elenco completo degli istituti che partecipano a #domenicalmuseo sono disponibili sul sito ufficiale del Ministero della Cultura all’indirizzo https://cultura.gov.it/domenicalmuseo e sull’app Musei italiani, attraverso la quale è possibile consultare sedi, orari e modalità di visita.