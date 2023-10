Eno e oleoturismo, approvata la legge in Commissione Agricoltura alla Regione

Riceviamo dalla consigliera regionale Valentina Paterna, presidente della VIII Commissione, e pubblichiamo

Si è concluso oggi, in VIII Commissione, l’iter di approvazione della proposta di legge sulla disciplina delle attività enoturistiche ed oleoturistiche. Un percorso segnato dai tempi rapidi con cui la commissione ha esaminato il testo, vagliando gli emendamenti e definendo il testo che approderà in aula. La presidente Valentina Paterna commenta soddisfatta: “Sono contenta che la commissione abbia contribuito all’approvazione di questo documento, presentato dall’assessore Giancarlo Righini, che ringrazio per aver posto l’attenzione su un tema molto importante per le imprese del settore. Abbiamo infatti cercato, riuscendoci, di venire incontro alle istanze provenienti da operatori, associazioni di categoria e stakeholder”.

“Il turismo del vino e dell’olio – prosegue Paterna – ha una potenzialità economica straordinaria che può portare notevole indotto a tutto il Lazio. Per questo la Regione ha deciso di investirci con convinzione, nell’ottica di creare non solo un nuovo modello turistico ma anche agricolo. Con questa proposta di legge, che spero possa essere approvata a breve dal Consiglio, stanzieremo fondi che favoriranno lo sviluppo del turismo enogastronomico nell’ottica di valorizzare, attraverso l’offerta di veri e propri viaggi esperienziali, il lavoro degli agricoltori che, ogni giorno, con duro lavoro producono vini ed olii d’eccellenza per i quali il nostro territorio si contraddistingue in tutto il mondo”.

“L’obiettivo – conclude la presidente – è partire con questa legge ed il regolamento ad essa connesso dal 1° gennaio 2024. Proprio a questo proposito il testo è stato approvato rapidamente in commissione prima della legge di stabilità, così da valutare e varare gli stanziamenti necessari. La nostra regione, grazie all’impegno dell’amministrazione Rocca, viaggia verso le nuove frontiere del turismo enogastronomico e rurale, mettendosi al pari di tutte le realtà che stanno sfruttando, con innumerevoli benefici, questa opportunità”.