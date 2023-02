Entro l’anno Santa Marinella avrà la sua nuova Stazione

Riceviamo dal Comune di Santa Marinella e pubblichiamo

“Proseguono senza interruzione gli interventi presso la Stazione Ferroviaria di Santa Marinella – affermano con soddisfazione il sindaco Pietro Tidei e il consigliere comunale Andrea Amanati in quanto nelle ultime ore hanno appreso importanti novità da Ferrovie dello Stato. “Nella notte tra il 3 e il 4 marzo prenderà il via lo scavo per il getto del plinto per palo TE provvisorio – aggiungono – Si tratta di una lavorazione propedeutica per l’inizio scavo che comprenderà i micropali per il sottopasso che potrà essere definitivamente illuminato e l’opera di posa per la pavimentazione del marciapiede. Una soluzione che permetterà al capo-treno di percorrere una fermata più lunga e allo stesso tempo renderà facilitato l’ingresso dei viaggiatori che saliranno a bordo.

Nei prossimi giorni sarà avviato anche lo scavo per le fondazioni dei servizi igienici. Risulta invece ultimata la facciata della stazione, con FV per la copertura del tetto. In un secondo momento saranno installate invece le pensiline che garantiranno ai pendolari finalmente riparo dalla pioggia in inverno e zone d’ombra nelle stagioni più calde dell’anno.

A marzo l’intervento sarà ancora più proficuo ed efficiente e, in particolare l’11 marzo inizierà la demolizione del vecchio fabbricato, comprendente gli impianti tecnologici. Come abbiamo sempre sostenuto – concludono Tidei ed Amanati – con pazienza e determinazione si portano a compimento opere importanti per il nostro territorio e dopo tanta attesa, Santa Marinella avrà un gran biglietto da visita anche all’ingresso della città, aprendo le porte ad un territorio accogliente, vivibile e funzionale, con strutture sanitarie, scuole ristrutturate e centri sportivi che potranno accogliere tutti gli atleti, più e meno giovani ed una grande, nuova e moderna stazione ferroviaria che comprenderà non solo ulteriori parcheggi, un ascensore utilissimo per famiglie e persone diversamente abili, anche nuovi servizi riservati a coloro che ogni giorno partono dalla Perla per raggiungere mete desiderate e sedi di lavoro. Più fatti e meno chiacchiere e già dal prossimo mese la nostra città assumerà un assetto differente, fino alla fine dell’anno, ovvero a quando la Stazione ferroviaria di Santa Marinella avrà il suo nuovo look”.