Estate a Santa Fiora: presentato il programma di eventi culturali, musicali e cinematografici

Musica, cultura, gastronomia, spettacoli dal vivo e tradizioni popolari animeranno l’Estate Santafiorese 2025. Il Comune di Santa Fiora ha ufficializzato in questi giorni il cartellone degli eventi, che accompagnerà residenti e turisti per tutta la stagione estiva, con appuntamenti distribuiti tra luglio e agosto. L’iniziativa si presenta come un’occasione per valorizzare le diverse anime del borgo amiatino attraverso proposte artistiche e culturali, escursioni, incontri con gli autori, cinema all’aperto e momenti di socialità.

Santa Fiora in Musica e le serate culturali

Il fulcro dell’offerta musicale sarà, come da tradizione, il Festival internazionale “Santa Fiora in Musica”, giunto alla sua 26ª edizione, che porterà in scena una serie di concerti in location significative come l’Auditorium della Peschiera. Accanto alla musica, tornano due rassegne ormai consolidate: “Notizie dall’Amiata”, che propone incontri culturali su tematiche legate al territorio, e la “Piazza Letteraria”, che vedrà la partecipazione di autori e figure del panorama editoriale nazionale.

Due anniversari celebrati con eventi speciali

Tra le novità dell’edizione 2025, l’assessora alla Cultura Serena Balducci segnala la rassegna cinematografica “Sotto il cielo dell’Olmo”, dedicata al cinema all’aperto. Il programma includerà anche due appuntamenti celebrativi: giovedì 31 luglio si ricorderanno i 100 anni dalla nascita di Andrea Camilleri con la proiezione del film d’animazione La famosa invasione degli orsi in Sicilia; a seguire, i 500 anni dalla morte di Andrea della Robbia saranno omaggiati con “Robbianum: l’eredità della luce”, un progetto multimediale dedicato alle opere robbiane custodite a Santa Fiora. «Il cartellone – dichiara il sindaco Federico Balocchi – è frutto di un lavoro condiviso tra Comune, Fondazione Santa Fiora Cultura e numerose associazioni locali, il cui impegno rappresenta un valore essenziale per la comunità».

Sabato 28 Giugno

Visite guidate dal Museo delle miniere di Mercurio alle sorgenti del Fiora

Ore 9.00 Museo delle Miniere di Mercurio del Monte Amiata e Galleria Alta

Info e prenotazioni 329 021 6464

A cura di Associazione Minatori per il Museo

Domenica 29 Giugno

Torneo dei 5 castelli

A partire dalle ore 9.00 – Piazza Garibaldi

Per info e prenotazioni Tel. 334 3279021

A cura della Compagnia Arcieri di Santa Fiora

LUGLIO

Ogni venerdì del mese di luglio con partenza alle 8.45 dal teatro Camilleri, visite guidate al Parco Faunistico del Monte Amiata. Info e prenotazioni Noemi Nelli, guida ambientale escursionistica 3290216464

Venerdì 4 luglio

Festa del socio

Merenda cena per rinnovo tessera annuale associazione

Dalle 18 Località Piana del Riccio Marroneto

A cura di Marroneto 100%

Sabato 5 Luglio

Visite guidate dal Museo delle miniere di Mercurio alle sorgenti del Fiora

Ore 9.00 Info e prenotazioni 329 021 6464

A cura di Associazione Minatori per il Museo



Sabato 12 Luglio

Visite guidate dal Museo delle miniere di Mercurio alle sorgenti del Fiora

Ore 9.00 Museo delle Miniere di Mercurio del Monte Amiata e Galleria Alta

Info e prenotazioni 329 021 6464

A cura di Associazione Minatori per il Museo

Domenica 13 luglio

Sotto il cielo dell’Olmo – Rassegna santafiorese di cinema all’aperto

Proiezione di Palazzina Laf di Michele Riondino

ore 21:15 Piazza dell’Olmo Santa Fiora

Giovedì 17 luglio

Italian Brass Band & Andrea Conti

XXVI Festival Internazionale Santa Fiora in Musica

ore 21:15 Auditorium della Peschiera

A cura di Fondazione Santa Fiora Cultura

Venerdì 18 luglio

Marroneto a tutta birra

Festa della birra con cibo, musica e dj set

Dalle 19.00 Località Piana del Riccio Marroneto

A cura di Marroneto 100%

Concerto Cameristico dell’Orchestra dei Giovani – Scuola di Musica di Fiesole

XXVI Festival Internazionale Santa Fiora in Musica

ore 21:15 Teatro Andrea Camilleri

A cura di Fondazione Santa Fiora Cultura

Sabato 19 luglio

Visite guidate dal Museo delle Miniere di Mercurio alle sorgenti del Fiora

Ore 9.00 Museo delle Miniere di Mercurio del Monte Amiata e Galleria Alta

Info e prenotazioni 329 021 6464

A cura di Associazione Minatori per il Museo

Concerto Sinfonico dell’Orchestra dei Giovani – Scuola di Musica di Fiesole

XXVI Festival Internazionale Santa Fiora in Musica

ore 21:15 Auditorium della Peschiera

A cura di Fondazione Santa Fiora Cultura



Domenica 20 luglio

Sotto il cielo dell’Olmo – Rassegna santafiorese di cinema all’aperto

Proiezione del film Fuori di Mario Martone

ore 21:15 Piazza dell’Olmo Santa Fiora

Martedì 22 luglio

Escursioni di teatro: luoghi, storie e magie di Santa Fiora

Escursioni e laboratori di teatro per giovani dagli 8 ai 16 anni

dalle 9:00 alle 14:00 Parco della Peschiera

Per info tel: Gaia: 379 191 310 – Noemi: 329 21 6464

Da lunedi 21 a sabato 26 luglio

Empoli Camp

Campo Sportivo Santa Fiora

A cura di Giovanile Amiata ASD

Venerdì 25 luglio

Passeggiata e osservazione delle stelle

A cura della Sezione Soci Coop

Sabato 26 Luglio

Visite guidate dal Museo delle Miniere di Mercurio alle sorgenti del Fiora

Ore 9.00 Museo delle Miniere di Mercurio del Monte Amiata e Galleria Alta

Info e prenotazioni 329 021 6464

A cura di Associazione Minatori per il Museo



Sotto il cielo dell’Olmo – Rassegna santafiorese di cinema all’aperto

Proiezione del film Margini di Niccolò Falsetti

ore 21:15 Piazza dell’Olmo Santa Fiora

Domenica 27 luglio

Palio delle Sante Flora e Lucilla

Sfilata storica e disputa di tiro con l’arco

dalle 10:30 alle 24:00

Piazza Garibaldi, centro storico e Auditorium della Peschiera

A cura della Contrada di Santa Fiora



Da lunedi 28 luglio a venerdì 8 agosto

Convent Summer Camp – Campi estivi per ragazzi

Dal lunedi al venerdì dalle 9 alle 17

Convento della SS Trinità di Selva

A cura di AccogliAmiata APS



Martedì 29 Luglio

Escursioni di teatro: luoghi, storie e magie di Santa Fiora

Escursioni e laboratori di teatro per giovani dagli 8 ai 16 anni

dalle 9:00 alle 14:00 Cappella della Madonna del Castagno – Bagnore

Per info tel: Gaia: 379 191 310 – Noemi: 329 21 6464

Festa Patronale e tradizionale fiera

ore 18:00 Santa Messa – Pieve della Sante Flora e Lucilla

ore 19:00 Tradizionale processione accompagnata dalla Filarmonica Gioberto Pozzi

Santa Fiora

Giovedì 31 luglio

In occasione della Celebrazione del Centenario dalla nascita di Andrea Camilleri

Proiezione del cartone animato La famosa invasione degli orsi in Sicilia di Lorenzo Mattotti

Ore 21:15 Piazza dell’Olmo Santa Fiora

AGOSTO

Ogni venerdì del mese di agosto con partenza alle 8.45 dal teatro Camilleri, visite guidate al Parco Faunistico del Monte Amiata. Info e prenotazioni Noemi Nelli, guida ambientale escursionistica 3290216464



Venerdì 1 agosto

Marroneto a tutta trippa

Piatti a base di trippa con accompagnamento di musica dal vivo e dj set

Dalle 19:00 Località Piana del Riccio Marroneto

A cura di Marroneto 100%



Sabato 2 agosto

Visite guidate dal Museo delle Miniere di Mercurio alle sorgenti del Fiora

Ore 9.00 Museo delle Miniere di Mercurio del Monte Amiata e Galleria Alta

Info e prenotazioni 329 021 6464

A cura di Associazione Minatori per il Museo

Inaugurazione mostra “Il pittore e la leonessa” di Ernest Verner (Ernest Scheitlin)

ore 17:00 Sala del Popolo del Palazzo Comunale

A cura di Carlo Terzuoli, Tiziano Guerrini e Fondazione Santa Fiora cultura in collaborazione con l’Associazione Culturale Amici di Ernest Verner

Domenica 3 agosto

Giro delle fonti e del sacro

Selva

info tel: 0564 080222 – Email: associazioneculturaleselva@gmail.com

A cura di Associazione Culturale per la Selva

Notizie dall’Amiata

Ore 19:00 Auditorium della Peschiera

Lunedì 4 agosto

Concerto dell’ORT – Orchestra Regionale Toscana

XXVI Festival internazionale Santa Fiora in Musica

Ore 21:15 Auditorium della Peschiera

A cura di Fondazione Santa Fiora Cultura

Martedì 5 agosto

Escursioni di teatro: luoghi, storie e magie di Santa Fiora

Escursioni e laboratori di teatro per giovani dagli 8 ai 16 anni

dalle 9:00 alle 14:00 Fonte delle Monache

Per info tel: Gaia: 379 191 310 – Noemi: 329 21 6464

Festa della Madonna delle Nevi

Dalle 18:30 Chiesa della Madonna delle Nevi – Parco della Peschiera

A cura di Fondazione Santa Fiora Cultura

Da venerdì 8 Agosto a domenica 17 agosto

Sagra dell’Acquacotta

dalle 7.00 alle 24.00 Stadio Comunale di Santa Fiora

A cura diASD Intercomunale Santa Fiora



Da Venerdì 8 a domenica 10 Agosto

Festa paesana – Bagnore

dalle 11:00 alle 23:00 Sala parrocchiale e parco pubblico

A cura di Circolo ricreativo culturale sportivo ambientale “le Bagnore”

Da Venerdì 8 a domenica 10 Agosto

Festa dei circoli dell’Amiata

Località Piana del Riccio Marroneto

A cura dei circoli di Rifondazione Comunista di Santa Fiora e di Piancastagnaio



Venerdì 8 Agosto

La Piazza Letteraria

ore 19:00 Presentazione del libro “Quella notte a Saxa Rubra” di Maurizio Mannoni

Piazza Garibaldi

Sabato 9 agosto

Visite guidate dal Museo delle Miniere di Mercurio alle sorgenti del Fiora

Ore 9.00 Museo delle Miniere di Mercurio del Monte Amiata e Galleria Alta

Info e prenotazioni 329 021 6464

A cura di Associazione Minatori per il Museo

Concerto Estivo della Corale P. C. Vestri

XXVI Festival Internazionale Santa Fiora in Musica

21:30 Santa Fiora Teatro Andrea Camilleri

A cura di Fondazione Santa Fiora Cultura



Domenica 10 Agosto

Ridere voce del verbo nonostante tutto

Dalle 8.00 alle 23.00 Insieme per il Mayer giornata di beneficienza

Parco pubblico comunale di Bagnore

A cura di Circolo ricreativo culturale sportivo ambientale “le Bagnore”

Consegna dei Provisini d’argento

Ore 19:00

Piazza Carducci



Lunedì 11 Agosto

La Piazza Letteraria

ore 19:00 Presentazione del libro “Quel fazzoletto color melanzana” di Arianna Mortelliti

Piazza Garibaldi

Martedì 12 agosto

Escursioni di teatro: luoghi, storie e magie di Santa Fiora

Escursioni e laboratori di teatro per giovani dagli 8 ai 16 anni

dalle 9:00 alle 14:00 centro storico Santa Fiora

Per info tel: Gaia: 379 191 310 – Noemi: 329 21 6464

Concerto di Ilaria Pilar Patassini in “Canto Conte” – Omaggio a Paolo Conte

XXVI Festival Internazionale Santa Fiora in Musica

ore 21:15 Convento della SS Trinità – Selva

A cura di Fondazione Santa Fiora Cultura

Mercoledì 13 agosto

ROBBIANUM: l’eredità della luce

Evento di inaugurazione della Celebrazione dei 500 anni dalla morte di Andrea Della Robbia:

ore 21:15 Pieve delle Sante Flora e Lucilla

Il progetto sarà visibile tutte le sere dalle 20:30 alle 24:00 in Pieve fino al 21 agosto incluso

A cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Santa Fiora in collaborazione con Q2 visual

Da mercoledi 13 a venerdi 15 agosto

Sagra della cipolla della Selva

Selva

A cura dell’Associazione Culturale per la Selva

Giovedì 14 Agosto

La Piazza Letteraria

ore 19:00 Presentazione del libro “Le regole infrante” di Silva Gentilini

Piazza Garibaldi

Giovedi 14 e venerdi 15 Agosto

Festa dell’Assunta

Dalle 12:00 e dalle 19:00

Località Piana del Riccio Marroneto

A cura di Marroneto 100%

Venerdì 15 agosto

Tombola dello Sciclub

Ore 16.30 vendita cartelle

Ore 19.00 inizio tombola

Piazza Garibaldi

Concerto della Filarmonica Gioberto Pozzi di Santa Fiora

XXVI Festival Internazionale Santa Fiora in Musica

ore 21:15 Auditorium della Peschiera

A cura di Fondazione Santa Fiora Cultura

Sabato 16 agosto

Tradizionale Fiera di San Rocco

Visite guidate dal Museo delle Miniere di Mercurio alle sorgenti del Fiora

Ore 9.00 Museo delle Miniere di Mercurio del Monte Amiata e Galleria Alta

Info e prenotazioni 329 021 6464

A cura di Associazione Minatori per il Museo

Domenica 17 Agosto

La Notte Bianca di Santa Fiora

Centro storico di Santa Fiora

A cura del Comune di Santa Fiora, in collaborazione con la Pro Loco Santa Fiora

Martedì 19 Agosto

Escursioni di teatro: luoghi, storie e magie di Santa Fiora

Escursioni e laboratori di teatro per giovani dagli 8 ai 16 anni

dalle 9:00 alle 14:00 Stabilimento Acquedotto del Fiora

Per info tel: Gaia: 379 191 310 – Noemi: 329 21 6464

La Piazza Letteraria

ore 19:00 Presentazione del libro “Il canto dei telai” di Livio Galla

Piazza Garibaldi



Giovedì 21 agosto

La rivoluzione delle donne – Paola Turci e Gino Castaldo

Le voci femminili che hanno segnato la storia

XXVI Festival Internazionale Santa Fiora in Musica

ore 21:15Auditorium della Peschiera

A cura di Fondazione Santa Fiora Cultura

Sabato 23 agosto

Visite guidate dal Museo delle Miniere di Mercurio alle sorgenti del Fiora

Ore 9.00 Museo delle Miniere di Mercurio del Monte Amiata e Galleria Alta

Info e prenotazioni 329 021 6464

A cura di Associazione Minatori per il Museo

Domenica 24 agosto

A Tavola con gli Sforza ore 13 Parco della Peschiera a cura della Pro loco di Santa Fiora

Soloist, performance solista di Boosta, alias Davide Dileo, anima tastieristica dei Subsonica

Evento di chiusura della Celebrazione dei 500 anni dalla morte di Andrea Della Robbia

ore 21:15 Auditorium della Peschiera

A cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Santa Fiora, in collaborazione con Fondazione Santa Fiora Cultura

Martedì 26 agosto

Escursioni di teatro: luoghi, storie e magie di Santa Fiora

Escursioni e laboratori di teatro per giovani dagli 8 ai 16 anni

dalle 9:00 alle 14:00 Selva

Per info tel: Gaia: 379 191 310 – Noemi: 329 21 6464

Sabato 30 agosto

Visite guidate dal Museo delle Miniere di Mercurio alle sorgenti del Fiora

Ore 9.00 Museo delle Miniere di Mercurio del Monte Amiata e Galleria Alta

Info e prenotazioni 329 021 6464

A cura di Associazione Minatori per il Museo

Volo della capra

Giochi popolari e tradizionale e rievocazione paesana del volo della capra/fantoccio

dalle 10:00 alle 20:00

Da piazza Garibaldi a piazza S. Agostino

A cura della Contrada di Santa Fiora

Domenica 31 Agosto

Festa Patronale delle Selva

info Tel.: 0564 080222 – Email: associazioneculturaleselva@gmail.com

Selva

A cura di Associazione Culturale per la Selva

Sabato 6 Settembre

Visite guidate dal Museo delle Miniere di Mercurio alle sorgenti del Fiora

Ore 9.00 Museo delle Miniere di Mercurio del Monte Amiata e Galleria Alta

Info e prenotazioni 329 021 6464

A cura di Associazione Minatori per il Museo

Domenica 21 settembre

In..CANTIAMO Santa Fiora

XV°edizione della Rassegna di Canto Corale libero promossa

21:00 Teatro Andrea Camilleri

A cura della Corale Vestri APS di Santa Fiora

Da venerdì 26 a domenica 28 settembre

Festa Nazionale del Plein Air

Piazza Garibaldi