Eventi musicali e culturali a Santa Marinella: concerti e presentazioni dal 9 al 12 luglio 2025

L’estate 2025 di Santa Marinella continua con un calendario ricco di appuntamenti musicali e culturali, promosso dal Comune con la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura e il Delegato al Turismo. Dal 9 al 12 luglio, piazza Innocenzo XI ospiterà tre concerti che spaziano dalla musica jazz alla tradizione italiana. Il primo appuntamento, il 9 luglio alle ore 21:00, vedrà il gruppo ItaloAmericana 4Tet rendere omaggio agli artisti italiani che hanno conquistato il pubblico oltreoceano, da Frank Sinatra a Domenico Modugno, con un concerto a ingresso libero.

Spettacoli jazz e omaggio a Ennio Morricone

Il 10 luglio, sempre alle ore 21:00, il palco di piazza Innocenzo XI accoglierà il quartetto Spectre, che proporrà in chiave jazz e pop funk le colonne sonore dei film e dei telefilm più celebri degli anni ’50, ’60 e ’70. Il 12 luglio, sarà il turno del maestro Cicci Santucci, tromba originale della colonna sonora del film “La leggenda del pianista sull’Oceano”, che si esibirà insieme a Luca Ruggero Jacovella al piano, Valentina Rossi alla voce, Bruno Zopia al contrabbasso e Davide Pentassuglia alla batteria. Un concerto che celebrerà le indimenticabili note di Ennio Morricone, con un omaggio al grande Maestro.

Eventi letterari e mostre alla Casina Trincia

Oltre alla musica, la cultura continua con gli appuntamenti letterari alla Casina Trincia. Il 9 luglio, alle ore 18:00, Elio Pecora presenterà “L’Aquilone”, una raccolta di poesie che racconta la storia di cinque amici e una stagione indimenticabile della vita. Il 10 luglio, alle ore 18:00, Sara De Simone sarà ospite della Casina Trincia per la presentazione del suo libro “Una tranquilla vita da vulcano”, dove esplorerà il mondo di Emily Dickinson, con un dialogo con la direttrice della Biblioteca Civica “A. Capotosti”. Fino al 13 luglio, la Casina ospiterà anche la mostra “Vai col Vento. Vele in Libertà”, con le opere di 13 artiste dell’Ecole d’Art Martenot. L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito.

Info in sintesi

Gli eventi si terranno dal 9 al 12 luglio 2025 a Santa Marinella, con ingresso libero per i concerti e per gli appuntamenti letterari. Per maggiori informazioni, visita il sito del Comune o contatta il numero per la prenotazione.