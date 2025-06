Fermento a Tarquinia Lido: birra artigianale e musica live il 27 e 28 giugno

Si svolgerà il 27 e 28 giugno a Tarquinia Lido l’edizione 2025 di “Fermento”, il festival dedicato alla birra artigianale che quest’anno affianca alla proposta enogastronomica una significativa componente musicale. L’iniziativa si propone come momento di socialità e intrattenimento all’aperto, trasformando alcune delle principali aree del litorale in spazi animati da concerti e degustazioni. Il festival è promosso dal Sindacato Italiano Balneari, da Assocamping, dal Comune di Tarquinia e dalla Pro Loco Tarquinia.

Musica dal vivo con artisti locali tra Sirene, Tirreni e Nereidi

Il programma musicale prevede l’esibizione di diverse band e artisti del territorio, con un repertorio che spazierà tra generi differenti, dal rock al pop, passando per blues, funk e musica d’autore. Tra i nomi in scaletta: Ileana, Come Mao, Non C’è Duo, Caterina & The Railways, Doppio Senso e British Invasion. I concerti saranno ospitati in tre aree distinte: la piazza fronte viale delle Sirene, il tratto del lungomare dei Tirreni tra gli stabilimenti Riva Blu e Gravisca e il lungomare delle Nereidi, tra Tibidabo e Il Tirreno.

Degustazioni e modalità di accesso all’evento

Le postazioni per l’accesso e la distribuzione dei bicchieri saranno attive dalle 19 presso l’ingresso del lungomare dei Tirreni e in viale delle Sirene, nei pressi del monumento ai caduti del mare. Sono previste due formule di partecipazione: il biglietto intero, al costo di 15 euro, dà diritto a 8 degustazioni; il ridotto, al costo di 10 euro, ne include 4. Fermento propone così un’offerta pensata per un pubblico ampio e variegato, unendo sapori, musica e partecipazione in due serate che animeranno il litorale tarquiniese.