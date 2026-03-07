Festa della Donna, l’8 marzo ingresso gratuito nei musei statali per tutte le donne

Domenica 8 marzo 2026, in occasione della Giornata internazionale della donna, è previsto l’ingresso gratuito per tutte le donne nei musei, nei parchi archeologici e negli altri luoghi della cultura statali. L’iniziativa è promossa dal Ministero della Cultura e coinvolgerà numerosi istituti culturali in tutta Italia, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico e sensibilizzare il pubblico sul significato culturale della ricorrenza.

Visite guidate e iniziative tematiche

Molti musei e siti archeologici organizzeranno per l’occasione visite guidate, incontri e attività dedicate alla figura femminile nella storia, nell’arte e nella cultura. Gli eventi si svolgeranno durante i consueti orari di apertura dei musei. In alcuni casi l’accesso potrà avvenire su prenotazione, secondo le modalità previste dalle singole strutture.

Informazioni online e app Musei Italiani

La programmazione completa e aggiornata delle iniziative è disponibile sulla pagina dedicata del sito del Ministero della Cultura. Per organizzare la visita è consigliato consultare anche l’app Musei Italiani o i siti ufficiali dei singoli musei, dove sono riportate informazioni su orari, prenotazioni e attività previste.