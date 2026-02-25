Festa della Merca 2026: avviata l’organizzazione per l’evento del 18 e 19 aprile a Tarquinia

È ufficialmente partito il percorso organizzativo della Festa della Merca 2026, storica manifestazione identitaria per Tarquinia e per il mondo agricolo e maremmano. L’evento si svolgerà il 18 e 19 aprile 2026 in località Roccaccia e rappresenta uno dei momenti più significativi del calendario primaverile cittadino, dedicato alla valorizzazione delle tradizioni rurali e delle attività produttive del territorio. Il tavolo organizzativo è già operativo e vede impegnato l’Assessorato agli Eventi, sotto il coordinamento del presidente dell’Università Agraria di Tarquinia, Alberto Riglietti, con il coinvolgimento degli assessorati competenti e del personale comunale. L’obiettivo condiviso è costruire una programmazione strutturata, efficiente e coerente con il valore culturale e istituzionale della manifestazione.

Tradizioni maremmane, razze autoctone e spettacoli equestri

La Festa della Merca si conferma anche per il 2026 come appuntamento centrale per la promozione delle tradizioni locali, delle razze autoctone, dei mestieri storici e del patrimonio agricolo. Il programma prevede spettacoli e giochi equestri, aree espositive, spazi gastronomici e iniziative dedicate alla cinofilia, in un contesto pensato per coinvolgere famiglie, operatori del settore e visitatori. L’Amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno nel sostenere eventi capaci di rafforzare l’identità del territorio, favorire la partecipazione della comunità e generare ricadute culturali ed economiche, puntando su una manifestazione che unisce memoria storica e valorizzazione delle eccellenze locali.

Area espositiva e adesioni

Per l’edizione 2026 è già possibile manifestare interesse per la partecipazione all’area espositiva, rivolgendosi all’Ufficio URP dell’ente. Nelle prossime settimane saranno resi noti ulteriori dettagli sul programma e sulle modalità di adesione.