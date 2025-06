Festival dell’Argentario 2025: a luglio quattro serate tra musica, comicità e cultura

Dal 3 al 6 luglio 2025 torna il Festival dell’Argentario, manifestazione promossa dal Comune di Monte Argentario e giunta alla sua seconda edizione. Confermata la formula che prevede quattro serate, da giovedì a domenica, distribuite tra le piazze di Porto Santo Stefano e Porto Ercole. La direzione artistica è affidata a Gigi Marzullo, che ogni sera introdurrà gli ospiti sul palco. L’evento è sostenuto dall’amministrazione comunale, in particolare dal sindaco Arturo Cerulli e dall’assessora al Turismo, Cultura e Commercio Chiara Orsini, con l’intento di offrire appuntamenti culturali in scenari di rilievo storico e paesaggistico.

Dal concerto di apertura allo spettacolo musicale: gli appuntamenti in programma

Il cartellone si aprirà giovedì 3 luglio a Porto Ercole, in piazza Santa Barbara, con “Cartoon music at Summertime”, concerto dei musicisti del Conservatorio Santa Cecilia. L’Ensemble di trombe, ottoni e percussioni, diretto da Francesco Del Monte, proporrà un repertorio che spazia da Bach a Morricone, fino a brani tratti dai più noti cartoon. Venerdì 4 luglio il Festival si sposterà a Porto Santo Stefano, in piazza dei Rioni, con lo spettacolo di Nino Frassica accompagnato dai Los Plaggers: una serata tra musica e comicità in cui il pubblico sarà coinvolto in prima persona. Sabato 5 luglio, ancora a Porto Ercole, spazio a “Sapore di Mare”, versione estiva del musical firmato Colombi, Brizzi e Vanzina, con un omaggio musicale agli anni Sessanta. Il programma si chiuderà domenica 6 luglio a Porto Santo Stefano con il concerto di Al Bano, che ripercorrerà alcuni tra i suoi brani più noti.

Un evento legato alla promozione territoriale e al nuovo Brand Argentario

Il Festival dell’Argentario si inserisce nel percorso di valorizzazione culturale e turistica del promontorio, in linea con il nuovo Brand Argentario recentemente presentato dal Comune di Monte Argentario. Sviluppato in collaborazione con il partner Reply, il progetto punta a costruire una narrazione coerente dell’identità territoriale, riconoscendo le specificità di Porto Santo Stefano e Porto Ercole. Oltre a rappresentare un elemento distintivo per le campagne di promozione e per gli eventi futuri, il Brand è concepito come strumento strategico per attrarre nuovi flussi turistici e rafforzare la fidelizzazione, contribuendo alla definizione dell’Argentario come meta di riferimento nel panorama del turismo mediterraneo.