Festival dell’Argentario 2025: quattro serate tra cultura, musica e spettacolo tra Porto Santo Stefano e Porto Ercole

Ph: Marco Solari

Dal 3 al 6 luglio 2025 torna il Festival dell’Argentario, con una nuova edizione che si svilupperà nella doppia cornice di Porto Santo Stefano e Porto Ercole. Promosso dal Comune di Monte Argentario e realizzato con l’impegno dell’Assessorato al Turismo, Cultura e Commercio, il festival conferma la conduzione di Gigi Marzullo, pronto a guidare il pubblico tra incontri con autori, musica dal vivo, performance e valorizzazione del territorio. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

L’inaugurazione: musica, parole e mapping a Porto Ercole

Si parte giovedì 3 luglio a Porto Ercole, in piazza Santa Barbara, dove il sindaco Arturo Cerulli consegnerà una medaglia celebrativa al comandante Francesco Luigi Balsamo in occasione dei 160 anni delle Capitanerie di Porto. La serata proseguirà con l’intervento di Massimiliano Ossini, autore del libro “K2. Un passo dalla vetta. Un passo dalla vita”, che dialogherà con Gigi Marzullo. Alle 21.45, il Conservatorio di Musica Santa Cecilia proporrà “Cartoon music at Summertime”, concerto dell’Ensemble di trombe, ottoni e percussioni diretto da Francesco Del Monte. Il Palazzo del Governatore sarà trasformato in uno schermo monumentale con proiezioni sincronizzate, curate dalla Scuola di Musica Elettronica del Conservatorio.

Nino Frassica, musical e Al Bano: il programma prosegue a ritmo serrato

Venerdì 4 luglio il festival si sposterà a Porto Santo Stefano, in piazza dei Rioni, per il concerto-spettacolo di Nino Frassica con la band Los Plaggers: uno show tra cabaret e musica che coinvolgerà attivamente il pubblico. Sabato 5 luglio si tornerà a Porto Ercole con “Sapore di Mare”, versione estiva dello spettacolo ispirato al musical omonimo e alle canzoni degli anni Sessanta. Chiusura domenica 6 luglio, ancora a Porto Santo Stefano, con il concerto di Al Bano, che interpreterà i suoi successi più celebri e si racconterà al pubblico.

Identità territoriale e visione strategica: il ruolo del Brand Argentario

Con il contributo di Gergas Spa e del Gruppo La Roqqa Hotel, il Festival dell’Argentario si conferma un appuntamento di rilievo nel panorama culturale dell’estate toscana. L’iniziativa si inserisce pienamente nella visione del Brand Argentario, progetto strategico promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con Reply per il rilancio turistico del territorio. Il nuovo marchio punta a consolidare l’immagine dell’Argentario come destinazione culturale e naturalistica d’eccellenza, valorizzando le peculiarità di Porto Santo Stefano e Porto Ercole e promuovendo un’identità condivisa e sostenibile.