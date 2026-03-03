Festival internazionale di fotografia a Sutri, ultimo weekend al Palazzo Doebbing

Si conclude nel fine settimana del 6, 7 e 8 marzo il Festival Internazionale di Fotografia ospitato al Palazzo Doebbing Museum di Sutri. La rassegna, attiva da metà novembre, ha trasformato gli spazi espositivi in un percorso dedicato al rapporto tra sacro e contemporaneità, coinvolgendo pubblico, studiosi e appassionati attraverso incontri, workshop e visite guidate con gli autori.

Protagonisti del progetto espositivo sono stati dieci fotografi di rilievo internazionale: Silvia Alessi, Alessandra Baldoni, Jean-Marc Caimi e Valentina Piccinni, Barbara Di Maio, Stratos Kalafatis, Paolo Marchetti, David Marciano, Fausto Podavini e Alain Schroeder. Attraverso linguaggi e sensibilità differenti, le opere hanno approfondito il tema della fede come esperienza individuale e collettiva, offrendo chiavi di lettura sul significato del credere nel contesto della società contemporanea.

Eventi speciali l’8 marzo e visita guidata con i direttori artistici

La giornata conclusiva dell’8 marzo prevede iniziative speciali. Per tutta la giornata è previsto l’ingresso gratuito per le donne. Alle ore 11.00 si terrà una visita guidata con i direttori artistici Debora Valentini, Raffaella Canfarini e Vittorio Faggiani, che accompagneranno i visitatori nell’approfondimento dei progetti in mostra e nel confronto sul linguaggio fotografico come strumento di interpretazione del presente.

Il costo del biglietto comprensivo di ingresso, visita guidata e catalogo è di 25 euro per gli uomini e 15 euro per le donne. Il festival è aperto venerdì, sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 presso il Palazzo Doebbing Museum di Sutri.