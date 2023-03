Fiera al Lido: stanziati dal Comune di Tarquinia già oltre 15mila euro

di Fabrizio Ercolani

Fiera al Lido: stanziati dal Comune già oltre 15mila euro. Arrivano i primi impegni di spesa dell’amministrazione Giulivi. Alla società FARMA SRL è stato affidato per 6.100 euro il servizio di consulenza commerciale a supporto del Comune di Tarquinia per la realizzazione dell’evento fieristico denominato MO.ME.MA.- Mostra Mercato Macchine Agricole, che si terrà nelle vie e piazze del Lido di Tarquinia, nei giorni 29, 30 aprile e 1° maggio 2023. La progettazione tecnica concernente l’allestimento della sede dell’evento affidato allo Studio di Architettura ed Urbanistica Gentili per 5.075,20 euro. La realizzazione della campagna pubblicitaria alla società Wh SRL con sede a Monteromano per 4.880 euro.