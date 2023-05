Fiera di Tarquinia, la nota conclusiva del Comune

Riceviamo dal Comune di Tarquinia e pubblichiamo

Si è conclusa questa Edizione 2023 della MO. ME. M.A. Mostra Mercato Macchine Agricole di Tarquinia Lido con grande successo ed una grande affluenza di pubblico che si è potuto deliziare delle innumerevoli iniziative messe in campo dall’Amministrazione Comunale per colorire ed arricchire di spunti e contenuti una nuova veste fieristica.

I dati registrati parlano infatti di oltre 80.000 presenze nell’area del lido durante i tre giorni della fiera.

Grazie all’importante dispiego delle Forze dell’Ordine è stato comunque sempre garantito un normale flusso di traffico, nonostante gli oltre 20.000 veicoli in entrata, e sono state limitate code e piccole attese dovute alla numerosissima affluenza di pubblico, particolarmente concentrata in alcuni orari della giornata. Il numero di parcheggi messi a disposizione, nonostante pieni, sono risultati anche sufficienti per fronteggiare una grandissima richiesta, proprio grazie alle numerose aree adibite che hanno garantito l’ordine e una generale regolarità nelle soste. Come promesso, la Polizia Locale, ha assicurato, all’interno di tutta l’area fieristica, la completa assenza di fenomeni di commercio abusivo.

Sono state molte le unità di polizia locale messe in campo e che hanno lavorato senza sosta, avvalendosi anche del prezioso ausilio di agenti aggiuntivi provenienti da altri comandi di polizia locale limitrofi, così da garantire lo svolgimento sereno generale dell’evento, nonostante il notevolissimo afflusso di pubblico registrato.

Una sicurezza garantita anche grazie alla preziosa collaborazione con tutte le altre Forze dell’Ordine, dalla Polizia Stradale alla Polizia di Stato, dai Carabinieri e Carabinieri Forestali alla Guardia di Finanza, al supporto della Protezione Civile presente in varie postazioni, dell’AOPC ed al presidio dei Vigili del Fuoco.