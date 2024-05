Fiera di Tarquinia Lido, il programma della giornata inaugurale

Domani 3 maggio segna l’inizio della 75esima edizione della Mostra mercato macchine agricole a Tarquinia Lido. Il via ufficiale sarà alle 12 nell’area direzione di viale dei Tritoni, con la partecipazione delle autorità cittadine e dei rappresentanti delle istituzioni del territorio. Saranno presenti anche le associazioni di categoria, dando il via a una manifestazione di grande importanza per il settore agricolo.

Programma del primo giorno

Nella sala convegni di viale dei Tritoni sono previsti quattro incontri tematici. Si inizia alle 10:30 con “Patriarchi e Matriarche verdi per la sostenibilità e la resilienza di Gaia”, per proseguire con altri temi cruciali come “Le tecnologie del futuro e il ruolo dell’agronomo”, “Biogas e Comunità energetiche rinnovabili” e “PNRR e PAC 2023-2027”. Sul palco di piazza dei Tritoni si esibiranno Diez e i GRA.

Spettacoli equestri e altro

Durante i tre giorni della fiera, al villaggio agricolo in viale dei Tritoni, saranno proposti anche spettacoli equestri. La mattina alle 11 e il pomeriggio alle 18, il pubblico potrà assistere alle esibizioni di esperti del settore come l’allevatore e addestratore Federico Forci e il campione internazionale di volteggio acrobatico Raffaele Di Palma.

La manifestazione è promossa dal Comune di Tarquinia in collaborazione con la Pro loco Tarquinia e con il supporto di varie istituzioni e associazioni del settore agricolo.