“Fisco e scuola per seminare la legalità”, al Cardarelli un seminario per gli studenti a cura dell’Agenzia delle Entrate

Il 25 gennaio, presso l’Aula Magna dell’Istituto V. Cardarelli di Tarquinia, si è tenuto un seminario organizzato dall’Agenzia per le entrate – Riscossioni dal titolo “Fisco e Scuola per seminare la legalità”. La Dr.ssa Innella Maria Carmela, funzionario dell’Agenzia per la riscossione, ha condotto il seminario rivolto alle classi terze, quarte e quinte del corso di Amministrazione Finanza e Marketing. Gli argomenti trattati riguardano tematiche fiscali, lotta all’evasione fiscale e gli articoli della Costituzione italiana. Gli studenti hanno mostrato interesse partecipando attivamente alla discussione. Il seminario ha anche illustrato i ruoli dell’Agenzia delle entrate e dell’agenzia per la riscossione. Il Prof. Franco Capoccia, referente del corso, ha ringraziato la dirigente Dr.ssa Laura Piroli e la Prof. Paola Moretti per l’organizzazione. Questa iniziativa, come altre promosse dall’Istituto V. Cardarelli, mira a far comprendere agli studenti l’importanza dello Stato e della Costituzione italiana.