FORTE! Festival 2023: domani 16 aprile il via alla kermesse a Civitavecchia

Partirà domenica 16 aprile il FORTE! Festival 2023 con un primo appuntamento che farà da apertura ad una serie di concerti che andranno a contaminare le piazze del centro di Civitavecchia tra venerdì 19 e domenica 21 maggio. Per l’occasione, via Monte Grappa ospiterà mostre, spettacoli musicali e altre sorprese, come annunciato in conferenza stampa lo scorso venerdì 14 aprile nella sede del FORTE! Festival di piazza Saffi 37.

Per l’inaugurazione di domenica 16 aprile alle ore 19,00 in via Monte Grappa, il Festival celebrerà la sua apertura con un concerto di improvvisazione legato ad una mostra d’arte dal titolo “Ritratto di uno scarabocchio” a cura dell’artista Francesco Pierotti. Il duo di jazzisti Pierotti&Guidolotti si esibirà in una performance musicale live e darà il via alla kermesse culturale accostando musica e opere d’arte, seguendo il ritmo della gestualità creativa, l’improvvisazione del jazz si mescolerà a quella pittorica, per un ensemble di armonie tra note ed elementi visivi che creerà una atmosfera culturale vivace e originale. La mostra d’arte, in esposizione presso il locale Recycle, è nata da una idea che lo stesso artista Pierotti ha così definito e raccontato “Lo scarabocchio è un gesto in apparenza banale a cui non diamo mai importanza e soprattutto su cui non ci soffermiamo abbastanza. È un gesto che ci appartiene dalla nostra infanzia, dalle scuole quando in ogni modo cercavamo di sopravvivere alla noia di interminabili spiegazioni. Ci ha accompagnato nei lunghi viaggi, sotto il sole estivo, nelle sale d’attesa, su un tavolino in un locale. Ci aiuta a passare il tempo, a distrarci, a concentrarci, a non pensare e soprattutto a sognare. Lo scarabocchio è sempre a portata di mano, si lascia disegnare con la matita, la penna, la punta di un compasso o di una chiave su un tavolino o un muro. Lo scarabocchio si immagina, lo vediamo nelle gocce di un finestrino appannato, nei riflessi di una pozzanghera con l’acqua agitata. Lo scarabocchio non è il frutto della noia, anzi è quello che ci salva dal tedio di quei momenti nei quali sentiamo la nostra vita immobile, è la via di fuga che viene offerta al nostro spirito e alla nostra mente. Ho deciso di fermarmi ad osservare lo scarabocchio, di dargli un giusto spazio, di guardarlo negli occhi, di ritrarlo, così come è oppure truccato di colori e spessori. Lo scarabocchio è un gesto pieno di bellezza, ricordi, profondità e trovo affascinante fissare questo suo lato così prezioso in un quadro, con un gesto di ribellione alla noia che diventa spunto creativo”.

I musicisti Francesco Pierotti, (contrabbassista e anche autore dei dipinti) e Marco Guidolotti (sassofonista), artisti di rilievo della scena jazz sia nazionale che internazionale, proporranno un repertorio d’improvvisazione musicale di alto livello dal titolo “Scarabocchi sonori”, in completa assonanza con le linee tracciate nei dipinti in esposizione. Entrambi legati alla città di Civitavecchia, hanno già occupato la scena anche per l’edizione 2022 del Festival e con partecipazione ed entusiasmo proseguiranno anche quest’anno con un programma coinvolgente e contenuti ancor più arricchiti, animando le piazze della città, con il supporto del Comune di Civitavecchia, della Regione Lazio e della Commissione Europea. Tutte le iniziative contemplate nel programma sono a ingresso libero. Per informazioni: https://fortefestival.it/pierotti-guidolotti-live-inizia-il-festival-2023-16-aprile-via-monte-grappa/