Forza Italia Montalto: “Doveroso un bilancio sociale per la ripresa di Montalto e Pescia”

Si è svolta ieri sera la riunione periodica in videochat del circolo di forza Italia di Montalto e Pescia. Un incontro molto positivo in cui si sono ulteriormente affrontate e discusse le linee guida per una ripresa del paese a seguito del covid-19. È stato un momento di incontro politico, in cui abbiamo condiviso con piacere la linea dell’amministrazione che ha deciso di puntare su un bilancio sociale. Riteniamo doveroso intervenire imprescindibilmente in alcuni settori come turismo, sport e giovani, commercio, cultura e agricoltura.

Sarebbe infatti impensabile oggi un bilancio che non permetta di sostenere l’economia di Montalto e Pescia, anche guardando al futuro. Per questo, alla presenza del segretario provinciale Alessandro Romoli, che ringraziamo sentitamente, abbiamo ribadito la necessità di sostenere la popolazione, tramite un bilancio che sia degno di chiamarsi, appunto, sociale.

Il circolo di Forza Italia di Montalto e Pescia