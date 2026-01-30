Fratelli d’Italia: “Olimpiadi Invernali 2026, preziosa vetrina per Tarquinia. Grazie a Rotelli e Skylab”

Riceviamo da Fratelli d’Italia Tarquinia e pubblichiamo

A partire dal prossimo 6 febbraio, per tutta la durata delle Olimpiadi Invernali di Milano – Cortina 2026, la Tomba delle Olimpiadi sarà visitabile in realtà virtuale all’interno di Casa Italia: una postazione fissa con visori per la virtual reality darà la possibilità ai visitatori provenienti da tutto il mondo e ai sostenitori della Nazionale Olimpica di scoprire le meraviglie etrusche di Tarquinia.

Il progetto, sostenuto dal presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera, onorevole Mauro Rotelli e curato da Skylab Studios, offre un’esperienza immersiva in realtà virtuale, permettendo a tutti di visitare virtualmente uno dei capolavori dell’arte etrusca. Attraverso una ricostruzione digitale avanzata basata su studi scientifici, fonti storiche e iconografiche, e con il supporto del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, l’intelligenza artificiale ha “allenato” un avatar digitale ispirato all’auriga raffigurato nella tomba, che guiderà i visitatori in un viaggio tra sport antico e moderno, alla scoperta della civiltà etrusca e dei suoi valori.

Questa iniziativa, già presentata alla Camera dei deputati, rappresenta per Tarquinia una vetrina di prestigio internazionale senza precedenti; un’occasione incredibile e unica per far conoscere la nostra Città, valorizzando e raccontando la sua storia millenaria con un linguaggio innovativo e coinvolgente.

Un ringraziamento sentito va all’onorevole Mauro Rotelli, il cui prezioso supporto e impegno hanno reso possibile questo progetto di grande valore culturale e innovativo. Senza il suo sostegno, questa straordinaria opportunità internazionale per Tarquinia non sarebbe stata possibile.