Ginnastica artistica e parkour: i risultati di Arteritmica alla prima prova del “Trofeo Tuscia 2026”

Sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo il Montalto di Castro ha ospitato la prima prova del “Trofeo Tuscia 2026” di ginnastica ritmica, ginnastica artistica e parkour. L’evento, giunto alla decima edizione, si è svolto al palazzetto dello sport con la partecipazione di 18 società sportive e oltre 400 atleti di tutte le età. A organizzare la manifestazione è stata la A.S.D. Arteritmica Tarquinia, che ha schierato circa 100 tra atlete e atleti, conquistando numerosi piazzamenti sul podio.

Parkour: cinque medaglie per Arteritmica

Nella mattinata di domenica 1 marzo si è disputata la gara di parkour, alla quale hanno partecipato anche atleti provenienti da Genova. Per Arteritmica Tarquinia sono scesi in campo dieci atleti che hanno conquistato cinque medaglie complessive: tre ori con Christian Sulpizi, Marco Pierini Proietti e Marta Brunori e due argenti con Manuel Giorgini e Lorenzo Micozzi. Ai piedi del podio Lydia Baldanza e Andrea Bertucci, mentre hanno ottenuto buone prestazioni anche Stefano Secchi, Nicolò Patriarca e Flavio Fucini.

Ginnastica artistica: otto medaglie e podi per i più piccoli

A chiudere il weekend di gare sono state le atlete della sezione di ginnastica artistica, che hanno conquistato otto medaglie complessive. Nel livello preagonistico, Heyzel Luque Pinares ha ottenuto l’oro All Around e nella specialità trampolino. Nel livello base sono arrivati due ori con Isabel Luce Passamonti e Nicole Federici, tre argenti con Carlotta Benedetti, Elena Marcoadi e Vittoria Baldanza e un bronzo con Barbara Alcaro. Sul podio anche i più piccoli della categoria Kid’s (3 e 4 anni): Lilith Battellocchi, Iris Bernardi, Alice Nykieforuk, Ascanio Molfese, Elena Di Cesare, Olimpia Proli, Bianca Pimpinelli, Aurora Secchi e Desirée Pagnozzi.

Prossimo appuntamento ad aprile

L’Arteritmica Tarquinia ha ringraziato il UISP Comitato Provinciale Viterbo e la presidente Stefania Giannetti, la Misericordia di Pescia Romana per l’assistenza sanitaria e tutti coloro che hanno collaborato all’organizzazione dell’evento. Il secondo e ultimo appuntamento del Trofeo Tuscia 2026 è fissato per 25 e 26 aprile, quando verranno assegnati i trofei delle diverse discipline e si terrà anche l’estrazione della Lotteria di Primavera dell’Arteritmica.