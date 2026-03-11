Giornata della lingua madre: ad Acquapendente laboratorio aperto a tutti

In occasione della Giornata internazionale della lingua madre, giovedì 12 marzo 2026 ad Acquapendente si terrà un laboratorio aperto alla cittadinanza presso la Biblioteca comunale di Acquapendente. L’iniziativa, in programma dalle 15 alle 16.30, è promossa dal Comune di Acquapendente insieme a Arci Solidarietà Viterbo e sarà curata dalla scuola di italiano “In altre parole”.

Letture, giochi e attività interculturali

Il laboratorio proporrà letture per bambini, momenti di approfondimento e attività ludico-linguistiche dedicate alla scoperta delle lingue e delle culture. L’obiettivo è valorizzare la lingua madre come elemento fondamentale dell’identità culturale e come strumento di dialogo tra le diverse comunità. All’incontro parteciperanno anche gli ospiti del progetto SAI – Sistema Accoglienza Integrazione attivo sul territorio di Acquapendente.

La lingua come strumento di inclusione

La Giornata internazionale della lingua madre, istituita dall’UNESCO e celebrata ogni anno il 21 febbraio, promuove la tutela delle lingue e il valore del multilinguismo come ricchezza culturale. Gli organizzatori sottolineano come la conoscenza della lingua rappresenti uno dei principali strumenti di inclusione sociale, non solo per chi arriva in Italia da altri Paesi, ma per l’intera comunità. Il laboratorio del 12 marzo vuole dunque offrire uno spazio di incontro, dove suoni, parole e storie provenienti da culture diverse possano diventare patrimonio condiviso.