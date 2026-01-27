Giornata della Memoria, al Teatro Lea Padovani la proiezione de “La vita è bella”

In occasione della Giornata della Memoria, martedì 27 gennaio alle ore 10, il Teatro Lea Padovani ospiterà la proiezione del film La vita è bella. L’iniziativa è rivolta agli studenti delle scuole di Montalto di Castro e Pescia Romana e si inserisce nel percorso educativo dedicato alla riflessione sulla Shoah e sui valori della memoria storica.

La Memoria come strumento educativo

L’evento intende offrire alle nuove generazioni un’occasione di approfondimento e confronto, utilizzando il linguaggio del cinema per raccontare una delle pagine più drammatiche della storia del Novecento. La Giornata della Memoria viene così proposta non solo come momento commemorativo, ma come impegno quotidiano a comprendere le conseguenze dell’odio, dell’indifferenza e della negazione dei diritti umani, e a promuovere una cultura fondata sul rispetto e sulla dignità della persona.

Le dichiarazioni e il ruolo della scuola

Sull’importanza dell’iniziativa è intervenuta l’assessora alla Pubblica Istruzione Annamaria Fabi, che ha sottolineato come l’educazione alla memoria rappresenti un dovere civile e morale. La scuola, in questo contesto, viene indicata come luogo centrale per la formazione di cittadini consapevoli, capaci di riconoscere e contrastare ogni forma di odio e violenza. Un ringraziamento è stato rivolto alla dirigente scolastica e agli insegnanti che hanno aderito alla proiezione, contribuendo alla realizzazione dell’iniziativa.