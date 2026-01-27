Giornata della Memoria, il messaggio del Comune e l’iniziativa del Cinema Etrusco

In occasione della Giornata della Memoria, il Comune di Tarquinia ha affidato alle proprie pagine social una riflessione sul significato della ricorrenza. «La memoria non è un rito da consumare una volta l’anno. È un atto di responsabilità verso le generazioni future», si legge nel messaggio istituzionale. Il Comune sottolinea come ricordare significhi scegliere di non voltarsi dall’altra parte e di riconoscere l’umanità anche nei momenti più bui della storia, ribadendo il valore della memoria come bussola civile in un contesto globale segnato da violenze, disuguaglianze e perdita di riferimenti etici.

Memoria come impegno quotidiano

Nel testo si evidenzia inoltre che la memoria non può ridursi a una celebrazione simbolica, ma deve tradursi in un impegno quotidiano contro l’indifferenza, contro il linguaggio che disumanizza e contro un esercizio del potere distante dai cittadini. Valori come dignità, uguaglianza, responsabilità e senso civico vengono indicati come principi che devono orientare l’azione politica, le scelte collettive e i comportamenti individuali. «Senza memoria non c’è giustizia. E senza umanità, non c’è pace», conclude il messaggio.

L’iniziativa del Cinema Etrusco

Nel pomeriggio del 27 gennaio, la riflessione sulla Giornata della Memoria prosegue anche al Cinema Etrusco, che propone la proiezione del film di animazione “Il dono più prezioso”, primo lungometraggio animato di Michel Hazanavicius, tratto dall’omonimo romanzo di Jean-Claude Grumberg. Il film, costruito come una fiaba ambientata ai margini della ferrovia, affronta il tema della disumanità e dei suoi antidoti attraverso il linguaggio dell’animazione. Le proiezioni sono in programma il 26 gennaio alle ore 16.30 e 21.30 e il 28 gennaio alle ore 16.30. Informazioni e biglietti sono disponibili sul sito ufficiale del cinema.