Giorno del Ricordo a Tarquinia: incontro in biblioteca su foibe ed esodo il 10 febbraio

In occasione del Giorno del Ricordo, martedì 10 febbraio 2026 Tarquinia ospiterà un incontro pubblico dedicato alla memoria delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. L’appuntamento è in programma alle ore 17.00 presso la Biblioteca comunale Vincenzo Cardarelli, con l’iniziativa dal titolo Le foibe spiegate ai ragazzi, pensata in particolare per il pubblico più giovane ma aperta all’intera cittadinanza.

Intervento della professoressa Catia Papa, modera Tiziano Torresi

A intervenire sarà la professoressa Catia Papa dell’Università degli Studi della Tuscia, che guiderà il pubblico in un percorso di approfondimento storico sui tragici eventi legati alle foibe. L’incontro sarà moderato dal professor Tiziano Torresi. L’obiettivo dell’iniziativa è offrire strumenti di comprensione chiari e accessibili, favorendo una riflessione consapevole su una pagina complessa della storia del Novecento italiano.