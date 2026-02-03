Giorno del Ricordo, a Viterbo la manifestazione per ricordare la strage di Vergarolla

Riceviamo dal Comitato 10 Febbraio – Viterbo e pubblichiamo
Si svolgerà domenica 8 febbraio 2026, a Viterbo, la manifestazione patriottica in occasione del Giorno del Ricordo. Sarà ricordata la strage di Vergarolla del 1946.
L’appuntamento è domenica 8 febbraio 2026, alle ore 10.30, a piazza del Teatro, da dove muoverà il corteo che raggiungerà piazza Martiri delle foibe istriane. Alle 11.15, a Valle Faul, sarà deposto un omaggio floreale al cippo che ricorda Carlo Celestini.
“Quest’anno ricorrono gli ottanta anni dalla strage di Vergarolla – dichiara Maurizio Federici, Referente provinciale del C10F – un’esplosione sulla spiaggia di Pola causò la morte di cento italiani, molti dei quali bambini. Invito tutta la cittadinanza, le associazioni e i Sindaci della provincia a partecipare.”
Il Comitato 10 Febbraio, per il Giorno del Ricordo 2026 ha scelto lo slogan “Il Ricordo vola fino a Noi”.
“Il manifesto riporta l’immagine del Leone di San Marco, simbolo dell’italianità di quelle terre – dichiara Silvano Olmi, presidente nazionale del Comitato 10 Febbraio– il ricordo degli infoibati, quindici dei quali erano originari della Tuscia, vive nell’impegno di tutti noi.” L’evento si svolge con il patrocinio della Provincia di Viterbo e del Comune di Viterbo.