Gli Etruschi alla BIT 2026: la Tomba delle Olimpiadi di Tarquinia protagonista tra turismo e innovazione digitale

Si è aperta a Fiera Milano Rho la BIT – Borsa Internazionale del Turismo, uno degli appuntamenti di riferimento del panorama fieristico italiano dedicato al turismo e alla promozione territoriale. In occasione dell’inaugurazione, la Regione Lazio ha presentato uno spazio espositivo ricco di iniziative, confermando il proprio ruolo nella valorizzazione dell’offerta turistica regionale.

Durante la prima giornata di fiera, all’interno dell’area Lazio, si è svolto il panel “La Tomba delle Olimpiadi: ricostruzione virtuale in Intelligenza Artificiale di una delle tombe più famose della cultura etrusca”, dedicato alle nuove tecnologie applicate al patrimonio culturale. L’incontro ha visto la partecipazione dell’on. Mauro Rotelli, di Daniele Sabatini e di Paolo Giuntarelli, insieme ai contributi di Leonardo Tosoni, art director di Skylab Studios, e di Maria Cristina Tomassetti.

La Tomba delle Olimpiadi di Tarquinia tra realtà virtuale e valorizzazione internazionale

Il panel ha ribadito il valore storico e simbolico della Tomba delle Olimpiadi di Tarquinia, uno dei complessi pittorici più noti del mondo etrusco, sottolineando come il progetto di ricostruzione virtuale ne abbia rafforzato nel tempo visibilità e attrattività turistica. Un percorso già avviato con l’esposizione presso il Museo Luigi Rovati e oggi proseguito all’interno di Casa Italia durante i Giochi Invernali.

Il progetto “La Tomba delle Olimpiadi in VR” propone un’esperienza immersiva che consente di esplorare digitalmente l’interno della tomba grazie a una campagna di digitalizzazione stereoscopica ad altissima definizione e all’impiego dell’intelligenza artificiale. La ricostruzione restituisce una visione completa dei dipinti, oggi in parte compromessi, offrendo al pubblico una fruizione approfondita del sito attraverso contenuti multimediali interattivi, audioguide, hotspot informativi e avatar generati con AI.

Un modello di promozione culturale tra archeologia, tecnologia e turismo

L’esperienza virtuale, arricchita anche dalla ricostruzione e animazione di alcune scene pittoriche, accompagna il visitatore alla scoperta dell’iconografia della tomba, dei rituali funerari e del ruolo dello sport nella società etrusca. Attualmente è visitabile presso la Triennale di Milano, dove una postazione con visori VR consente a visitatori e delegazioni internazionali di vivere un percorso immersivo dedicato all’archeologia etrusca.

L’incontro alla BIT ha evidenziato come la Tomba delle Olimpiadi rappresenti oggi un caso emblematico di valorizzazione contemporanea del patrimonio culturale, capace di dialogare con pubblici diversi e di inserirsi nei grandi contesti internazionali. Un progetto che rafforza il ruolo della Regione Lazio nella promozione del territorio e conferma l’impegno di Skylab Studios nello sviluppo di nuovi linguaggi per raccontare cultura e identità locali.