Gruppo Archeologico Città di Tuscania, aperta la campagna per il tesseramento 2025

Riceviamo dal Gruppo Archeologico Città di Tuscania e pubblichiamo

Il Gruppo Archeologico Città di Tuscania annuncia ufficialmente l’apertura della campagna per il tesseramento 2025. Tutti coloro che desiderano diventare soci o rinnovare la propria adesione possono farlo presso la sede dell’associazione in Via della Rocca, 69, tutti i giovedì pomeriggio dalle 17.00 alle 19.00. Un gesto fondamentale per la vita dell’associazione, che si regge sulla forza dei propri associati.

Gli obiettivi del 2025

Il Gruppo Archeologico Città di Tuscania, da sempre impegnato nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale del nostro territorio, ha in programma per il 2025 un fitto calendario di iniziative, eventi, visite ed escursioni sociali. Tra le novità, il riavvio delle attività nelle necropoli etrusche di Tuscania, insieme alle ormai tradizionali escursioni alla scoperta delle bellezze dell’Italia, che vedono ogni anno una crescente partecipazione.

“Un punto di riferimento per il territorio”

“Si tratta di un momento significativo per la nostra associazione e per tutti i nostri soci all’avvio del nuovo anno sociale – commenta il Direttore Alessandro Tizi – Lo scorso anno abbiamo chiuso con il record di associati e quest’anno puntiamo a superare nuovamente questo traguardo. Siamo ormai un punto di riferimento per il territorio, un ente del terzo settore che lavora quotidianamente per la valorizzazione del nostro patrimonio culturale. Il nostro grande obiettivo per il futuro è l’elaborazione di un ambizioso piano di sviluppo per il patrimonio culturale tuscanese.”

Il Gruppo Archeologico Città di Tuscania invita tutti i cittadini e gli appassionati di cultura e storia locale a partecipare a questa nuova campagna di adesione, contribuendo così a proseguire nella missione di salvaguardia e promozione delle radici storiche di Tuscania e della Tuscia.