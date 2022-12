“I Presepi del Borgo Sospeso” al Friendly Village di Vitorchiano￼

Riceviamo e pubblichiamo

Con l’inaugurazione de “I Presepi del Borgo Sospeso” sono ufficialmente iniziati a Vitorchiano i festeggiamenti natalizi del Friendly Village 2022-23. Nel pomeriggio dell’8 dicembre il sindaco Ruggero Grassotti, la dirigente scolastica Giovanna Diana e il parroco Don Gualberto Pirri, accompagnati dal presidente del consiglio comunale Giuseppe Santini, dai consiglieri Piero Lanzi e Marco Salimbeni e dai rappresentanti delle associazioni locali, hanno visitato il percorso dei presepi, a partire da quello realizzato dagli alunni della scuola secondaria di primo grado “Don Lorenzo Milani”, coordinati dalla professoressa Ornella Mei.

Quindi, i presepi delle associazioni e, per la prima volta, quelli allestiti da cittadini volontari che hanno avuto il piacere di presentare le proprie opere. In tutto circa venti presepi in vari luoghi di Vitorchiano: queste realizzazioni sono di varia natura e stile, dal classico presepe con muschio, rocce e legno a quello dedicato al riciclo, dal tipico presepe napoletano a quello a tema sportivo.

“I Presepi del Borgo Sospeso – spiega il consigliere delegato alle associazioni e all’ambiente Marco Salimbeni – è un progetto nato alcuni anni fa con lo scopo di rendere il centro storico di Vitorchiano un luogo in cui poter trascorrere un lieto pomeriggio in famiglia e allo stesso tempo donare al paese quell’atmosfera natalizia che ben si addice a un borgo come il nostro. Molte famiglie hanno partecipato all’inaugurazione, apprezzando le iniziative proposte dalle varie associazioni, soprattutto l’accoglienza alla Casa di Babbo Natale, realizzata presso il complesso di Sant’Agnese dal Comitato Festeggiamenti San Michele Arcangelo e dalla Pro Loco”.

“Il presepe non è soltanto una mera raffigurazione – aggiunge il sindaco Ruggero Grassotti – ma è espressione artistica che, pur rappresentando lo stesso tema, viene sempre interpretata in maniera personale da ciascun realizzatore. Grazie a tutti gli autori dei presepi, a quanti hanno preso parte alla giornata inaugurale e a quanti, nei prossimi giorni, parteciperanno alle attività proposte dal Friendly Village di Vitorchiano, per un Natale ideale per grandi e piccoli nel nostro splendido borgo”.