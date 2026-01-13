“I Sacchetti e i grandi Papi del Novecento”: conferenza con Andrea Cotticelli alla Società Tarquininese d’Arte e Storia

Sabato 17 gennaio 2026, alle 17,30, la sede della Società Tarquininese d’Arte e Storia ospiterà a Tarquinia la conferenza “I Sacchetti e i grandi Papi del Novecento”, a cura del giornalista Andrea Cotticelli. L’incontro si inserisce nel programma di approfondimento legato alla mostra fotografica “100 anni di Giubileo. I Sacchetti e i Papi. Una famiglia al servizio della Chiesa”, attualmente in corso fino al 28 febbraio nelle sale del Museo della ceramica d’uso a Corneto.

Il ruolo storico della famiglia Sacchetti nella Corte Pontificia

L’appuntamento intende offrire al pubblico strumenti di lettura storica utili a comprendere meglio i contenuti dell’esposizione, ripercorrendo il rapporto plurisecolare tra la famiglia Sacchetti e la Santa Sede. Dal 1794 al 1968, i Marchesi Sacchetti ricoprirono la carica di Foriere Maggiore dei Sacri Palazzi Apostolici, uno dei ruoli più rilevanti della Corte Pontificia, che comprendeva la custodia dei Palazzi Apostolici del Vaticano e del Quirinale, la gestione del guardaroba pontificio, l’organizzazione dei viaggi papali e la direzione del cerimoniale dei cortei.

Da Giovambattista a Giulio Sacchetti, tra Novecento e Vaticano

Nel Novecento si distingue in particolare la figura del Marchese Giovambattista Sacchetti (1893-1974), Foriere Maggiore dal 1919 al 1968, al servizio di cinque Pontefici, da Benedetto XV a Paolo VI. La sua fedeltà alla Santa Sede fu riconosciuta nel 1932 da Papa Pio XI con il titolo di Marchese di Baldacchino. Dopo la soppressione della Corte Pontificia nel 1968, la tradizione di servizio proseguì con il figlio Giulio Sacchetti (1926-2010), unico laico a rimanere ai vertici dell’amministrazione vaticana come Delegato Speciale della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano. In questo incarico, svolto per oltre trent’anni, si occupò della gestione civile dello Stato vaticano, dell’accoglienza delle delegazioni ufficiali e della custodia dei Conclavi del 1978 che portarono all’elezione di Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II.