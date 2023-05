Il 13 maggio al Museo Contadino di Anguillara il laboratorio “Archeo Argilla”

Riceviamo e pubblichiamo

Per iniziativa dell’Associazione Culturale Sabate nell’ambito del Calendario Tesori Naturali 2023 del Parco di Bracciano-Martignano in programma sabato 13 maggio dalle 10.30 alle 13 al Museo Storico della Civiltà Contadina e della Cultura Popolare “Augusto Montori” ad Anguillara, in pieno centro storico, “Archeo Argilla”, Laboratorio di lavorazione dell’argilla alla riscoperta dell’archeologia del territorio

Sarà un excursus sulla lavorazione dell’argilla dalle origini ai tempi nostri. Tutto per creare oggetti di uso quotidiano utilizzati in epoca neolitica, romana e medievale. Il laboratorio, rivolto a bambini, adulti e famiglie, è tenuto da Iones Ricci, artista poliedrica, scultrice, orafa, etc. Verrà realizzato un oggetto completamente a mano e sarà un pezzo unico. Una volta cotti gli oggetti resteranno di proprietà dei partecipanti. Verranno insegnate tecniche di modellaggio (colombino, sfoglia e pizzicato, modellaggio a mano, imprinting) e tecniche di decorazione (ingobbi, smalti, colori). La prenotazione è obbligatoria.

Appuntamento: ore 10.30 Via Doria D’Eboli 2 – Museo Civiltà Contadina e della Cultura Popolare Augusto Montori – Anguillara Sabazia (Roma). Info e prenotazioni: Graziarosa Villani Tel. 360805841 – email associazionesabate1@tiscali.it . Quota di partecipazione: 30 euro