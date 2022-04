Il campione del mondo di boxe Gasparri in visita a Santa Marinella: in programmazione un match di difesa del titolo￼

Riceviamo dal Comune di Santa Marinella e pubblichiamo

Nella giornata di ieri il Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei ha ricevuto nella sede comunale Christian Gasparri, pugile 22enne di Tarquinia che lo scorso 9 aprile si è aggiudicato il titolo di campione mondiale International Boxing Organization (IBO) Youth dopo aver sconfitto il colombiano Santiago Garces.

“È per me un immenso piacere ed un grande onore, ricevere qui nella Casa Municipale un atleta di questo calibro – ha dichiarato il Sindaco-. Con la vittoria del titolo mondiale, Christian Gasparri rappresenta un vanto per l’Italia intera e per il nostro territorio. Ed è anche un esempio dell’importanza dello sport, che deve tornare ad essere centrale nella nostra società” . L’incontro è stata anche l’occasione di programmare, fra l’entourage del campione e l’amministrazione comunale, nella nostra Città l’incontro per la difesa del titolo mondiale, incontro che si terrà presumibilmente fra fine agosto e settembre.