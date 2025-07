Il Cosmo al Circo Massimo 2025: due serate tra stelle, telescopi e storia a Roma

Torna a Roma l’appuntamento con “Il Cosmo al Circo Massimo”, l’iniziativa estiva promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, a cura degli astronomi del Planetario di Roma con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura. L’evento, in programma sabato 12 e domenica 13 luglio 2025, si svolgerà a partire dalle ore 21.45 all’interno dell’area archeologica del Circo Massimo, con ingresso da viale Aventino a partire dalle 21.30. I partecipanti potranno assistere allo spettacolo seduti sul prato, immergendosi in un’esperienza scientifico-culturale condotta dagli esperti del Planetario.

Osservazioni e spettacoli sotto le stelle con astronomi e telescopi

Nella serata di sabato 12 luglio il pubblico sarà guidato dagli astronomi Gabriele Catanzaro, Gianluca Masi, Stefano Giovanardi e Luca Nardi in un viaggio virtuale alla scoperta del cielo stellato, arricchito da immagini catturate dal Virtual Telescope e proiettate su due maxischermi. Sarà inoltre utilizzato un telescopio allestito in loco. L’incontro consentirà di riflettere sull’inquinamento luminoso e sulla sua incidenza sulla visibilità del cielo, ma anche di riscoprire l’antico legame tra Roma e l’osservazione astronomica. Domenica 13 luglio lo spettacolo sarà rivolto in particolare alle famiglie e ai bambini, con marionette astronomiche e l’utilizzo di un telescopio digitale. L’attività, condotta in diretta da Gabriele Catanzaro, illustrerà la storia delle stelle attraverso immagini proiettate anche sulla Torre della Moletta.

Biglietti, orari e informazioni utili per l’accesso

Gli spettacoli inizieranno alle 21.45 e avranno una durata di circa 90 minuti. L’ingresso è da viale Aventino, con apertura dell’area archeologica a partire dalle 21.30. Il biglietto ha un costo di 7 euro per i non residenti (ridotto 4 euro), mentre per i residenti è previsto un biglietto intero da 4 euro e un ridotto da 3 euro. L’accesso è gratuito per i possessori della MIC Card, con prenotazione consigliata tramite il contact center 060608 (attivo tutti i giorni dalle 9 alle 19). I biglietti possono essere acquistati anche online sul sito www.museiincomuneroma.it, presso la biglietteria in loco e nei Tourist Infopoint della città.