Il Lazio in realtà virtuale all’ITB Berlino: protagonista l’azienda tarquiniese Skylab Studios

La Regione Lazio si è presentata alla ITB Berlin 2026 con una proposta che unisce promozione turistica e innovazione digitale. La fiera internazionale del turismo, svoltasi dal 3 al 5 marzo al Berlin ExpoCenter City, è considerata uno dei principali appuntamenti mondiali del settore, con oltre 180 Paesi rappresentati e migliaia di espositori.

All’interno dello spazio espositivo regionale, organizzato da ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, è stata protagonista anche l’azienda Skylab Studios di Tarquinia, che ha presentato soluzioni immersive per la valorizzazione del patrimonio culturale del Lazio.

Viaggio digitale tra Roma, Tivoli e Tarquinia

Tra i progetti presentati figura “La Regione Lazio in Realtà Virtuale”, realizzato in collaborazione con Lazio Innova. L’esperienza consente ai visitatori di esplorare il territorio laziale attraverso visori VR, trasformandoli in veri e propri “turisti digitali”.

Il tour virtuale parte da Roma, prosegue a Tivoli con i siti di Villa Adriana e Villa d’Este, per poi attraversare i paesaggi naturali delle faggete di Monte Raschio e Soriano nel Cimino. Il percorso si conclude nella Necropoli dei Monterozzi, patrimonio archeologico etrusco di grande rilievo.

La Tomba delle Olimpiadi ricostruita in realtà virtuale

Accanto a questo progetto è stata presentata anche “La Tomba delle Olimpiadi in Realtà Virtuale”, già mostrata a Casa Italia durante i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026.

Grazie a visori VR e a una ricostruzione digitale realizzata con intelligenza artificiale e digitalizzazione fotografica, i visitatori possono esplorare una tomba etrusca del VI secolo a.C. proveniente da Tarquinia, osservando affreschi e simboli con un elevato livello di dettaglio e animazioni immersive.

La partecipazione alla fiera internazionale conferma il ruolo della tecnologia nella promozione turistica e culturale, dimostrando come strumenti come realtà virtuale e realtà aumentata possano contribuire a raccontare la storia e l’identità del Lazio a un pubblico globale.