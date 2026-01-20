“Il Mare d’Inverno 2026”, a Tarquinia la pulizia della spiaggia di Spinicci-Pian di Spille

L’associazione ambientalista Fare Verde organizza anche quest’anno la manifestazione nazionale “Il Mare d’Inverno 2026”, giunta alla XXXV edizione. L’iniziativa, dedicata alla pulizia delle spiagge e alla sensibilizzazione ambientale, si svolge contemporaneamente in numerose località italiane. A Tarquinia l’appuntamento è fissato per domenica 25 gennaio 2026, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, sulla spiaggia di Spinicci – Pian di Spille, con accesso all’arenile dal km 4,500 nei pressi dell’agriturismo Podere Giulio.

Patrocini e partecipazione dei cittadini

L’evento si svolge con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Regione Lazio, del Comune di Tarquinia e dell’Università Agraria di Tarquinia. La partecipazione è aperta a tutti i cittadini: ai volontari saranno forniti guanti e sacchetti per la raccolta dei rifiuti, al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza.

Le finalità dell’iniziativa e le parole degli organizzatori

«Sono 35 anni che il nostro sodalizio organizza questa manifestazione, che è la più longeva a livello europeo – spiegano i volontari di Fare Verde Tarquinia –. La nostra città fu tra le prime ad aderire a questa iniziativa, che intende denunciare lo stato di degrado in cui versano molti arenili italiani, colpiti dall’erosione costiera e dai rifiuti trasportati dal mare o abbandonati sulla spiaggia». Gli ambientalisti rivolgono quindi un invito alla cittadinanza: «Vi aspettiamo per pulire insieme la spiaggia e trascorrere una mattinata a contatto con la natura». In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’iniziativa sarà rinviata a domenica 1 febbraio 2026, con gli stessi orari e modalità.