Il teatro come viaggio emozionante: a Montalto di Castro un percorso di esplorazione artistica

Un viaggio di sei mesi nell’affascinante mondo della comunicazione verbale e non verbale attraverso il teatro sta per prendere il via a Montalto di Castro. Il Comune, in collaborazione con la Fondazione Solidarietà e Cultura Onlus, presenta un progetto dedicato ai giovani, concepito per stimolare l’espressione autentica attraverso la magia delle arti sceniche.

Il martedì 12 dicembre, alle ore 17, presso il Complesso Monumentale San Sisto, sarà presentato questo progetto innovativo, ideato per sviluppare nei giovani un’autentica espressione di sé stessi. I laboratori teatrali, condotti dai registi Paolo Manganiello e Chiara Palumbo, offriranno un’opportunità unica per esplorare e migliorare le dinamiche relazionali, partendo dal corpo e potenziando le capacità espressive e comunicative.

L’obiettivo del percorso è consentire ai giovani di superare gli ostacoli che inibiscono l’espressione libera di sé, aprendo un canale creativo per raccontare emozioni attraverso gesti, azioni e parole. I partecipanti, giovani e adulti interessati, avranno la possibilità di sperimentare l’arte teatrale come mezzo per sviluppare una comunicazione più efficace e autentica.

Attraverso la trasmissione autentica di emozioni e sentimenti, i partecipanti migliorano la qualità delle loro relazioni, apprendendo a comunicare in modo più profondo con gli altri. I laboratori offriranno uno spazio privilegiato per scoprire e sviluppare le potenzialità espressive, emotive e comportamentali di ciascun partecipante, promuovendo nel contempo la resilienza e la responsabilità verso se stessi e gli altri.

Il percorso, che si svolgerà da dicembre a maggio 2024, coinvolgerà i partecipanti attraverso incontri settimanali della durata di due ore. Attraverso una serie di esercizi teatrali e situazioni create ad hoc, stimolate dalla presenza della musica come elemento essenziale, il tutto si svilupperà in un contesto ludico e formativo. Il culmine del percorso sarà una performance teatrale conclusiva, aperta al pubblico, presentata al Teatro Comunale Lea Padovani.

Un viaggio emozionante attende i partecipanti, offrendo un’opportunità unica per esplorare, imparare e crescere insieme attraverso l’arte e la comunicazione teatrale.

Per info e iscrizioni

0766 870 195

0766 870 175

Dal lunedì al venerdì 10:00/12:00

Dal lunedì al giovedì 15:30/17:30