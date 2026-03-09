Il Vetralla passa a Tarquinia: 1-3 al Tarkna tra polemiche arbitrali

Sconfitta interna per il Tarkna Calcio che cede 1-3 contro il Vetralla Calcio al termine di una partita combattuta e segnata da alcuni episodi arbitrali contestati.

L’avvio è tutto dei padroni di casa: dopo appena sei minuti il Tarkna passa in vantaggio con Brunori, rapido a ribadire in rete da pochi passi su assist di Raspini. Il Vetralla prova a reagire con De Silvestris e Ferri, ma è ancora la squadra di Tarquinia a rendersi pericolosa sfiorando il raddoppio con Elisei e Barcaroli.

Rigore contestato e gol annullato: i momenti chiave

Alla mezz’ora arriva il primo episodio destinato a cambiare l’andamento della gara. Delogu entra in area e cade nel contrasto con Velardo: l’arbitro assegna il rigore tra le proteste dei giocatori di casa. Dal dischetto De Silvestris realizza l’1-1. Pochi minuti dopo arriva un’altra decisione contestata: su tiro deviato di Elisei, Barcaroli colpisce di testa e segna il possibile 2-1, ma l’arbitro annulla per fuorigioco tra le proteste del Tarkna.

Nella ripresa decide il contropiede del Vetralla

Nel secondo tempo la gara resta equilibrata. Il Tarkna ha subito una grande occasione con Barcaroli, ma il portiere Cardarelli respinge da distanza ravvicinata. Poco dopo lo stesso estremo difensore si supera ancora su Pilotti. Sul ribaltamento di fronte arriva il vantaggio del Vetralla: Delogu finalizza un contropiede e porta gli ospiti sul 2-1. Il Tarkna prova a reagire, con Elisei che manda alto una buona opportunità, ma il terzo gol arriva con un tiro-cross di Frontoni che sorprende il portiere. Nel finale resta ancora tempo per un’ultima occasione per Tamiri, ma Cardarelli si oppone con un altro intervento decisivo.