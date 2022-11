Il violinista Augusto Vismara in concerto a BolsenArte Winter￼

Riceviamo e pubblichiamo

Dopo il debutto con il jazz, BolsenArte Winter per il terzo concerto (ingresso libero), domenica 20 novembre, alle 18, vedrà salire sul palco del Piccolo Teatro Cavour Augusto Vismara, grandissimo virtuoso del violino e della viola. Ad accompagnarlo la talentuosa pianista Elisa Racioppi, diplomata al conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze con un’importante carriera nel teatro musicale. “Prosegue con un musicista di livello internazionale il festival, che ha avuto un ottimo riscontro di pubblico per i primi due appuntamenti dedicati al jazz – afferma l’assessore alla cultura del Comune di Bolsena Raffaella Bruti -. I concerti sono a ingresso gratuito, perché vogliamo che tutti possano godere della bellezza della musica nelle suggestive cornici che offre la nostra cittadina”. Vismara, prima di dedicare il suo talento al violino, ha avuto una grande carriera come violista con importanti orchestre europee sotto la direzione di Giuseppe Sinopoli, Luciano Berio, Christian Thielemann, Antonio Janigro, Gabriele Ferro, Peter Maag, Marcello Panni e molti altri. È stato prima viola del Teatro alla Scala, dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia di Roma, del Maggio Musicale Fiorentino e del Teatro La Fenice di Venezia. Molto attivo come camerista, ha effettuato sia come violista che come violinista tournée in Australia, Giappone, Usa, Sud America, Europa e Nord Africa con vari ensemble. Ha ispirato i maggiori compositori italiani (Luciano Berio, Sylvano Bussotti, Franco Donatoni, Francesco Pennisi, Salvatore Sciarrino, Sandro Gorli, Goffredo Petrassi, Ivan Fedele, Federico Incardona) dei quali ha eseguito opere in prima assoluta a lui dedicate. Ha inciso per Ricordi, BMG Ariola, Bongiovanni, ESE e per importanti radiotelevisioni europee. Organizzato dall’assessorato alla cultura del Comune di Bolsena e diretto dal maestro Francesco Traversi, BolsenArte Winter gode del sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Lazio, della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, di SIS – Parking Service Sistem, dell’associazione culturale Europa Musica e dell’associazione “100 Città in Musica”. Per informazioni è possibile chiamare lo 0761 799923/795412 o scrivere a ufficioturistico@comune.bolsena.vt.it.