“Imbastire il futuro”: al Cardarelli un evento in occasione della Giornata internazionale della Terra

Riceviamo dall’IISS Vincenzo Cardarelli di Tarquinia e pubblichiamo

IISS Vincenzo Cardarelli, Rete green “Imbastire il futuro”: con un lenzuolo imbastito si è aperto al Cardarelli l’evento dedicato alla Giornata internazionale della Terra. Un inizio importante con la partecipazione alla mostra “Imbastire il futuro” che si è aperta presso il Sistema Museale di Ateneo dell’Università degli studi la Tuscia di Viterbo. “Abbiamo presentato diversi lavori fatti nelle scuole della rete. – riferisce la responsabile per l’IIISS Cardarelli, prof.ssa Teodora Ciurluini – e con i due importanti lavori che il nostro istituto ha redatto per la mostra, grazie all’indirizzo di agraria: “L’apiario didatttico e il bio monitoraggio ambinentale con le api” e “Sistemi di supporto nella gestione integrata del vigneto”: un percorso sperimentale gestione sostenibile delle colture attraverso dei modelli previsionali”. Imbastire il futuro a salvaguardia della terra questo il messaggio : “Come l’unione di due lembi di tessuto con una cucitura provvisoria, con punti lunghi di filo di cotone, destinati a essere sostituiti dalla cucitura definitiva si sono delineati, impostati e montati i vari pezzi della cultura della sostenibilità. “Imbastire il futuro” nasce per trasmettere a ragazze e ragazzi le conoscenze essenziali sugli aspetti determinanti per il futuro: sostenibilità, cambiamenti climatici, biodiversità, economia circolare, transizione energetica. “Imbastiti” dall’Amministrazione Comunale di Viterbo, dal Sistema Museale di Ateneo dell’Università degli Studi della Tuscia, da ARCI Solidarietà Viterbo e dalla Rete Scuole Green di cui fa parte l’Istituto V. Cardarelli, rappresentato dalla prof.ssa Teodora M. Ciurluini.