Incendio nei depositi di carburante a Matanzas, Semi di Pace: “Solidali con Cuba”

Riceviamo dall’associazione Semi di Pace e pubblichiamo

L’associazione Semi di pace è presente, a Cuba, da 24 anni. Un cammino nel quale si sono potuti concretizzare innumerevoli progetti di solidarietà a favore di bambini, mamme, disabili ed anziani. A seguito dell’esplosione dei serbatoi di petrolio, a Matanzas, una provincia distante poco più di 100 km. dall’Avana, migliaia di persone sono state evacuate e molti sono i dispersi, principalmente tra i vigili del fuoco che sono intervenuti, subito, per circoscrivere il disastroso incidente.

Nel momento più drammatico che abbiamo vissuto, noi Italiani, con la pandemia, abbiamo ricevuto l’aiuto generoso di tanti medici ed infermieri cubani che hanno offerto la propria professionalità ed umanità, a rischio della loro vita, per sostenere il nostro personale sanitario, tanto provato per la diffusione del virus.

Oggi è il momento di aprire il cuore a questo popolo bisognoso di aiuto! Le famiglie, il personale impegnato nelle operazioni di spegnimento, gli ospedali, attendono la nostra concreta solidarietà.

Si possono, quindi, fare libere donazioni in denaro , sui conti dell’associazione, indicati di seguito:

Conto corrente Postale N. 11149010 – IBAN IT45P 07601 14500 0000 11149010

Oppure

C/C bancario n° 20180 presso BCC ROMA – Ag. Tarquinia – IBAN IT78V 08327 73290 0000 000 20180

intestati a: Associazione Umanitaria Semi di Pace ODV La Cittadella – Loc. Vigna del Piano, snc – 01016 Tarquinia VT – C.F. 90030440565 – Causale: ” solidali con Cuba”.

Semi di pace assicura che tutti i fondi raccolti verranno opportunamente rendicontati e proficuamente utilizzati per il sostegno concreto a tutti coloro che sono stati colpiti dal disastro. Anche per questo motivo ci stiamo avvalendo della preziosa collaborazione di Piero Moscardini, già dipendente nazionale dei vigili del fuoco e poi funzionario dipartimento della protezione civile. Per informazioni e adesioni segreteria@semidipace.org – cell. 3668076555