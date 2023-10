Incidente sull’Aurelia all’altezza del Pidocchio e traffico ko verso Tarquinia: torna a farsi sentire la protesta di residenti e attività

Una situazione pericolosa e insostenbile: un incidente, ieri, tra due camion, all’altezza dell’uscita sulla strada del Pidocchio, lungo l’Aurelia in direzione Tarquinia, ha non solo riacceso i riflettori sulla pericolosità di quel tratto di strada, ma letteralmente paralizzato il traffico verso Tarquinia da nord.

Con la statale, che qualche centinaio di metri dopo diventa autostrada, bloccata dai due mezzi pesanti e la svolta verso il Pidocchio non utilizzabile, il traffico che da Montalto doveva raggiungere Tarquinia è stato infatti forzatamente deviato dalla cittadina castrense verso la strada Dogana, data l’ormai perdurante chiusura della Litoranea in attesa della messa in sicurezza del ponte che la città – e soprattutto famiglie e attività della zona – aspettano da mesi.

Trafico bloccato, quindi, da ieri pomeriggio e per tutta la notte, con disagi enormi che hanno portato allo sfogo di chi in quell’area vive e lavora. “Il Pidocchio è pericoloso! – recita un post sui social – L’uscita “Riva dei Tarquini” è fondamentale per la viabilità locale. L’incolumità delle nostre famiglie deve essere tutelata. Vergogna”.