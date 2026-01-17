Insieme siamo energia: a Tarquinia incontro pubblico sulle Comunità Energetiche Rinnovabili

Un confronto aperto su Comunità Energetiche Rinnovabili ed energie pulite è in programma giovedì 22 gennaio, alle ore 17:30, nella Sala consiliare del Comune di Tarquinia. L’iniziativa, dal titolo “Insieme siamo energia”, è rivolta a cittadini e imprese interessati a un nuovo modello di produzione e consumo dell’energia, fondato su sostenibilità ambientale, benefici economici e ricadute sociali positive.

Un’occasione di informazione e partecipazione

L’incontro nasce con l’obiettivo di approfondire il funzionamento e le opportunità offerte dalle Comunità Energetiche Rinnovabili, illustrando il percorso scelto dall’Amministrazione comunale per promuoverne la nascita come leva di sviluppo locale. Saranno affrontati i temi della condivisione dell’energia, dell’autoconsumo collettivo e dei vantaggi per famiglie, attività produttive e territorio.

Il bando regionale “Energia Solare per le Imprese”

Nel corso dell’appuntamento verrà presentato anche il bando regionale “Energia Solare per le Imprese” della Regione Lazio, con un focus sulle misure di sostegno e sulle opportunità per le aziende del territorio. Sarà inoltre chiarito che la presentazione delle domande sarà possibile a partire dal 3 febbraio 2026, fornendo indicazioni operative utili ai potenziali beneficiari.

Relatori e istituzioni

Interverranno Giulio Lo Re, consulente strategico per le energie rinnovabili, Dario Tamburrano, europarlamentare e promotore del percorso legislativo UE sulle comunità energetiche, Valerio Novelli, consigliere regionale e membro della commissione sviluppo economico e attività produttive, Francesco Sposetti, sindaco di Tarquinia, Andrea Andreani, assessore alla Transizione ecologica ed Ernesto Cesarini, consigliere comunale. L’iniziativa è promossa dal Comune di Tarquinia – Assessorato alla Transizione Ecologica.