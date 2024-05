“Isabel – tratto da una storia vera”: sabato 4 maggio appuntamento al Teatro comunale di Canino

Sabato 4 maggio alle ore 21 la seconda edizione di “EXTRA Teatro Festival” prosegue al Teatro Comunale L. Bonaparte di Canino con uno spettacolo che si muove tra teatro, danza e musica dal vivo, “Isabel – tratto da una storia vera” di Aleksandros Memetaj e Yoris Petrillo, che ispirandosi alla vita di Victoria Donda, politica ed attivista argentina, racconta di una donna forte e della sua famiglia attraversando uno spaccato di storia dell’Argentina, una storia rimasta a lungo nel silenzio che merita di trovare una voce. Ad aprire la serata tornano le coreografie di Loris Petrillo con la breve pièce “Convolved”.

“Isabel – tratto da una storia vera” è uno spettacolo che si muove tra teatro, danza, e narrazione; lo spettacolo racconta la vita di una donna e della sua famiglia, attraversando le vicende sociali e politiche dell’Argentina tra il 1963 ed il 2022 tra cui i mondiali della vergogna del 78’, il regime di Videla, i figli perduti della dittatura argentina. Isabel è una donna, molte donne, è figlia, sorella e madre. Isabel è la forza dell’essere umano, il sorriso sulle labbra di una ragazzina felice per un raggio di sole. Isabel è la costante ricerca della normalità e della quotidianità perduta, è la speranza che fatica a soccombere, Isabel è la forza di adattarsi ai cambiamenti. Isabel è una donna semplice e come lei ce ne sono tante. Questa storia è come tante altre storie, solo che questa è la storia di Isabel e per questo è speciale e unica: “Ero stato mandato a Buenos Aires, in Argentina, dal mio capo redattore nel dicembre 2022. Dovevo documentare l’entusiasmo del popolo argentino dopo la vittoria del mondiale… È lì che ho incontrato Isabel.”.

Lo spettacolo e i fatti raccontati all’interno sono ispirati alla storia vera di Victoria Donda: prima figlia di “desaparecidos” ad essere eletta alla Camera dei deputati argentina. In scena, Caroline Loiseau sarà accompagnata dalla musica eseguita dal vivo da Marco Memetaj, in un affascinante dialogo tra diversi linguaggi performativi. Una produzione Anonima Teatri / Twain Centro Produzione Danza con il contributo di MiC – Ministero della Cultura, Regione Lazio, Fondazione Carivit e con il sostegno di Tersicorea / progetto RIZOMI – Residenza “Artisti nei Territori” Carloforte/Isola di San Pietro/Teatro “La Bottega” con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna.

In apertura, “Convolved”, la piéce di Loris Petrillo realizzata per le danzatrici di PYC Petrillo Young Company, ispirata all’’operazione matematica nota come “convoluzione”: prendendo due funzioni, le fa “scorrere” l’una sull’altra. Il risultato è una nuova funzione, che rappresenta il modo in cui le due funzioni originali interagiscono tra loro. La coreografia, nata a partire dallo studio di tre diverse creazioni di repertorio della Compagnia Petrillo Danza, “moltiplicate” e “sommate” insieme, crea una nuova “funzione”, una nuova piéce, che rappresenta il modo in cui le due danzatrici, Catarina Ramos Nunes, Anne-Gaëlle Stéphant, rispondono alla provocazione coreografica.

“EXTRA Teatro Festival”, diretto da Aleksandros Memetaj e Yoris Petrillo e ideato da Anonima Teatri, è realizzato con il contributo della Regione Lazio e del Comune di Canino, in collaborazione con la Direzione Regionale Musei del Lazio e Twain Centro Produzione Danza.

INFO E PRENOTAZIONI:

(+39) 380 146 2962 (Whatsapp) | info@anonimateatri.com | anonimateatri.com

In caso di mancata risposta si prega di inviare un sms o un messaggio WhatsApp e sarete ricontattati al più presto.

BIGLIETTI:

€ 10,00 intero / € 7,00 ridotto e over65 / 5€ ridottissimo (sotto i 12 anni)

La biglietteria apre un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

CIAOTICKETS®

TEATRO COMUNALE LUCIANO BONAPARTE DI CANINO – Corso Giacomo Matteotti, 3 01011 Canino VT