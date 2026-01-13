Iscrizioni scuola 2026-2027, al via da stamani le domande: c’è tempo fino al 14 febbraio

Da oggi, martedì 13 gennaio, sono ufficialmente aperte le iscrizioni alle prime classi di tutti i cicli d’istruzione per l’anno scolastico 2026-2027: scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado. Studenti e famiglie avranno tempo fino al 14 febbraio 2026 per presentare la domanda. Le iscrizioni per le scuole statali del primo e del secondo ciclo si svolgono in modalità online attraverso la piattaforma Unica del Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’ordine di presentazione non costituisce titolo preferenziale: la selezione avviene sulla base dei criteri di ammissione definiti dagli istituti e resi pubblici, tra i quali il Ministero raccomanda di privilegiare, ove possibile, la vicinanza della scuola al luogo di residenza dello studente.

Come presentare la domanda e seguire lo stato dell’iscrizione

L’accesso alla piattaforma Unica avviene tramite identità digitale SPID, CIE, CNS o eIDAS. È possibile inoltrare una sola domanda indicando fino a tre preferenze di istituto. La domanda può essere salvata in bozza e inviata entro la scadenza, dopodiché non sarà più modificabile. Le famiglie possono monitorare lo stato dell’iscrizione direttamente online e ricevere aggiornamenti anche via email e app IO. Restano cartacee le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, alle scuole della Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, oltre a specifici percorsi indicati annualmente dal Ministero.