“Iubilemus Deo”, sabato 14 marzo l’Ensemble Eretum in concerto nel Duomo di Tarquinia

Sabato 14 marzo 2026, alle 18.30, il Duomo di Tarquinia ospiterà il concerto dell’Ensemble Eretum nell’ambito del festival “Iubilemus Deo”. La formazione è composta da un quintetto di ottoni e dal soprano Daniela Barbara. Il programma del concerto, intitolato “Eterna fonte di luce: dal barocco al gospel”, propone un percorso musicale che attraversa epoche e tradizioni differenti, offrendo una riflessione sul significato del sacro attraverso il linguaggio della musica.

Musicisti con esperienze internazionali

Il quintetto riunisce interpreti con importanti esperienze orchestrali e concertistiche. Tra questi il trombettista Daniele Colossi, che ha collaborato con istituzioni musicali europee come la Tonhalle di Zurigo, il Teatro Regio di Torino e l’Orchestra Cherubini, ed è oggi primo flicorno soprano della Banda dell’Aeronautica Militare.

Con lui si esibiranno Angelo Zanfini alla tromba, Remo Izzi al corno, Francesco Piersanti al trombone e Antonino Meccia al basso tuba.

Completa l’ensemble il soprano Daniela Barbara, artista del coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dove collabora con direttori come Antonio Pappano e Daniele Gatti.

Dal repertorio sacro europeo agli spiritual

Il programma musicale attraverserà il repertorio sacro europeo, dai compositori barocchi e classici fino alla tradizione degli spiritual e del gospel americano.

Gli arrangiamenti, realizzati appositamente per questa formazione, trasformano il tradizionale quartetto d’archi in una tessitura di ottoni che sostiene e valorizza la linea vocale del soprano. Nella seconda parte del concerto spazio invece alle sonorità intense degli spiritual, in un dialogo tra culture musicali diverse unite dalla stessa tensione spirituale.

Il festival “Iubilemus Deo”

Il festival “Iubilemus Deo” è promosso dalla Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia in collaborazione con Accademia Tarquinia Musica ETS. L’iniziativa gode del patrocinio della Regione Lazio, della Provincia di Viterbo, del Comune di Tarquinia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, del Lions Club Tarquinia e di Unicoop Etruria.