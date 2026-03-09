La Maremmana espugna Tuscania: 1-0 con Cavallaro nel finale

Colpo esterno della Maremmana che supera 1-0 la Fulgur Tuscania in uno scontro diretto importante nel girone A di Prima Categoria. Un successo che rilancia le ambizioni di vertice della formazione ospite al termine di una gara intensa e combattuta.

Il gol decisivo arriva all’83’, firmato da Cavallaro, tre minuti dopo un episodio che avrebbe potuto cambiare la partita.

Primo tempo equilibrato

La prima frazione è caratterizzata da grande equilibrio e poche occasioni. Le due squadre si affrontano con attenzione, limitando gli spazi e concedendo poco allo spettacolo.

Il Tuscania, più propositivo, prova a rendersi pericoloso con alcuni cross dalla destra, senza però trovare la deviazione vincente. La Maremmana costruisce alcune opportunità, tra cui una conclusione di Chiaranda neutralizzata dal portiere Maurizio Nencione.

Ripresa più vivace e finale decisivo

Nel secondo tempo la partita diventa più aperta. La Maremmana cresce anche grazie ai cambi, tra cui l’ingresso di Guzman, e approfitta dell’espulsione di De Santis per un fallo proprio sul nuovo entrato, che lascia il Tuscania – già gravato dalle fatiche infrasettimanali di coppa – in dieci uomini.

Il momento chiave arriva nel finale: all’80’ il Tuscania sfiora il vantaggio con una conclusione di Delle Monache che si stampa sulla traversa. Tre minuti più tardi la Maremmana colpisce con Cavallaro, servito da Arcorace, che rientra sul difensore e trova la rete dello 0-1.

Nel finale il Tuscania prova a reagire senza riuscire a creare occasioni significative e chiude la gara in nove uomini per l’espulsione di Castellucci.