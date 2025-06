La Notte dei Fiori: le foto di Tarquinia che prepara l’Infiorata

È iniziata nella notte, tra luci soffuse e profumo di petali, la preparazione dei quadri floreali per l’Infiorata del Corpus Domini a Tarquinia. Il centro storico si è animato sin dalle prime ore della serata di sabato grazie al lavoro silenzioso e meticoloso di decine di volontari, parrocchiani e membri delle associazioni cittadine, che hanno disegnato, composto e riempito le sagome tracciate sulle strade con migliaia di fiori colorati.

I quadri floreali: arte, fede e tradizione

Come da consuetudine, i quadri dell’Infiorata sono ispirati a temi religiosi e simbolici, pensati per accompagnare il passaggio della processione eucaristica del Corpus Domini. Lungo Corso Vittorio Emanuele e in piazza Matteotti, oltre che di fronte al Duomo, prendono forma rappresentazioni realizzate interamente con petali, foglie e fondi di caffè, frutto di settimane di progettazione.

La città si prepara alla processione

La mattinata di domenica vedrà sfilare la tradizionale processione del Corpus Domini lungo il tappeto di fiori realizzato durante la notte: partenza dal Duomo dopo la messa delle ore 10, con corteo accompagnato dalla banda Giacomo Setaccioli sino in piazza Matteotti, dove il Vescovo Mons. Gianrico Ruzza provvederà alla benedizione della città e dove saranno proclamati i gruppi vincitori.