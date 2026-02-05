La Perdonanza Celestiniana in realtà virtuale parla inglese: il progetto di Skylab Studios debutta alla BIT di Milano

Realizzato nel 2024 da Skylab Studios, il progetto della Perdonanza Celestiniana in realtà virtuale consente di vivere in modo immersivo una delle tradizioni più antiche della città de L’Aquila. La Perdonanza Celestiniana, inserita dal 2019 nella lista del Patrimonio Immateriale dell’UNESCO, celebra l’indulgenza plenaria per chi attraversa la Porta Santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio. Il tour digitale permette di sorvolare la piazza, osservare i dettagli della facciata, esplorare gli interni e ammirare organo e architetture da prospettive inedite, grazie a hotspot interattivi che offrono photo gallery, video, audioguide e approfondimenti storici.

Disponibile la versione in inglese per il pubblico internazionale

Da oggi l’esperienza si arricchisce con una versione completa in lingua inglese. Testi, audioguide e contenuti multimediali sono stati tradotti e adattati per rendere il percorso accessibile anche ai visitatori stranieri, che possono così esplorare in autonomia la Basilica e conoscere la storia della Perdonanza. L’esperienza è fruibile anche in modalità immersiva attraverso una boarding card, un visore in cartone certificato che ospita lo smartphone e genera una visione stereoscopica 3D: muovendo semplicemente lo sguardo, l’utente può camminare virtualmente negli spazi sacri, vivendo la manifestazione da un punto di vista completamente nuovo. L’obiettivo dichiarato è abbattere le barriere linguistiche e ampliare l’accesso al patrimonio culturale su scala globale.

Dalla BIT di Milano a un tour internazionale tra turismo e innovazione

Il progetto sarà presentato ufficialmente alla BIT Milano, in programma dal 10 al 12 febbraio, una delle principali fiere italiane dedicate al turismo. La tappa milanese rappresenta l’avvio di un percorso promozionale più ampio che porterà Skylab Studios in altri contesti internazionali, tra cui l’ITB Berlin, oltre a manifestazioni legate a sostenibilità, cultura e turismo come Fa’ la cosa giusta! e la BMT Napoli. Un calendario che conferma l’impegno dello studio nel valorizzare il patrimonio culturale attraverso le tecnologie immersive, dialogando con operatori e pubblici sempre più ampi.