La Pineta in Rock: domani giovedì 20 agosto a Tarquinia Lido il rock dei Pink Floyd con le cover dei The Dark Side

Continua l’edizione in veste “ridotta” de La Pineta in Rock, che dopo il debutto della settimana scorsa con il sound dei Queen rilancia domani, giovedì 20 agosto, con il ritorno attesissimo di The Dark Side, cover band dei Pink Floyd che da anni calca il palco dello stabilimento balneare che ospita la rassegna ideata dal boss Marco Marzi.

Nel solco della tradizione che rende La Pineta e la sua veranda centro estivo di musica di qualità, gli appassionati potranno avere assaggio di un repertorio noto e ben eseguito, una vera chicca per gli appassionati dei Pink Floyd e della musica in generale: non proprio la presenza fisica di Roger Waters, David Gilmour o Syd Barret, ma il ritorno nel noto stabilimento balneare cittadino di una cover band che ne riporterà le note sul lungomare della cittadina tirrenica.

Inizio dell’esibizione alle 22 e 30, ingresso libero. E per chi vuole godersi appieno la serata, la possibilità di cenare con la mitica pizza al taglio della Pineta! Possibilità di prenotare i tavoli per cena chiamando allo 0766 864016 o al 348 8529700. La musica alla Pineta tornerà poi giovedì 27 agosto, con una serata dedicata al revival italiano anni ’60/’70.