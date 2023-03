La ruota panoramica diventa mania: dopo Civitavecchia e Viterbo, ne arriva una per ammirare dall’alto Bolsena e il lago

Riceviamo e pubblichiamo

Bolsena avrà la sua ruota panoramica con vista lago. L’attrazione sarà inaugurata sabato 18 marzo, alle 15 per il primo giro. Alta 24 metri, con 18 cabine di cui due dedicate completamente alle persone disabili, la ruota è posizionata vicino al porticciolo e rimarrà in funzione sino alla fine di maggio, permettendo di vedere dall’alto da una parte la città, con la Rocca Monaldeschi e il borgo medievale, dall’altra il lago. Promotore del progetto l’assessore al bilancio Riccardo Adami che lo ha proposto all’Amministrazione Comunale, trovando nel sindaco Paolo Dottarelli pieno sostegno. “È una novità per Bolsena – afferma il sindaco Dottarelli -. La nostra città non ha mai avuto una ruota panoramica. La proposta ci è stata presentata alcune settimane fa l’abbiamo presa in considerazione, perché crediamo che possa essere un’attrattiva in grado di suscitare l’interesse dei bolsenesi e dei turisti. Se l’iniziativa andrà bene potremo pensare di replicarla anche in futuro, in altri periodi dell’anno”. “Le persone avranno la possibilità di ammirare Bolsena, il lago e il suo territorio da un punto di vista unico – dichiara l’assessore al bilancio Adami – Credo che sia importante diversificare il più possibile l’offerta turistica, anche con iniziative di intrattenimento che si affiancano al ricco programma di eventi religiosi, culturali, enogastronomici e folcloristici che si svolgono nella bella stagione nella nostra cittadina”. Il tour panoramico dura alcuni minuti, con biglietti da 6 euro per gli adulti e 4 euro per i bambini alti meno di 120 centimetri. La ruota sarà aperta tutti i giorni dalle 15.