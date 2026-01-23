“La Tomba delle Olimpiadi in realtà virtuale”: la nota del MiC sulla presentazione alla Camera

Riceviamo dal MiC e pubblichiamo

Sarà presentato martedì 27 gennaio 2026 alle ore 13.00, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, il progetto “La Tomba delle Olimpiadi in Realtà Virtuale”, una iniziativa che unisce patrimonio culturale, tecnologia immersiva e spirito olimpico, in vista dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026.

Grazie alla collaborazione tra il CONI e il Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia, il tour in realtà virtuale della Tomba delle Olimpiadi, una delle più importanti testimonianze dell’arte pittorica etrusca, sarà protagonista a Casa Italia, il quartier generale dell’Italia olimpica durante i XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio.

Attualmente, grazie al prestito del PACT, i pannelli originali della Tomba delle Olimpiadi di Tarquinia sono esposti all’interno della mostra “I Giochi Olimpici. Una storia lunga tremila anni”, organizzata e promossa dalla Fondazione Luigi Rovati a Milano.

Dal 6 febbraio il pubblico nelle sedi di Casa Italia potrà ammirare anche la ricostruzione virtuale che permetterà ai visitatori di esplorare integralmente l’ambiente originario e di osservare gli affreschi con un livello di dettaglio difficilmente raggiungibile durante la visita fisica. Un lavoro di ricostruzione basato su studi, fonti storiche e iconografiche, realizzato in collaborazione con il PACT – Parco archeologico di Tarquinia e Cerveteri.

Il tour offrirà una ricostruzione dettagliata degli affreschi, scene e simboli che raccontano il legame tra mondo etrusco e cultura sportiva. L’esperienza sarà arricchita da hotspot informativi, disponibili in italiano e inglese, che approfondiscono la storia della tomba, le circostanze della sua scoperta nel 1958 alla vigilia dei Giochi di Roma 1960, le tecniche pittoriche e il significato delle discipline sportive raffigurate.