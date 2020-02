La troupe televisiva di Geo&Geo racconta Santa Fiora

Riceviamo e pubblichiamo

La troupe televisiva di Geo&Geo, noto programma in onda su RAI 3, sta girando in questi giorni un documentario dedicato a Santa Fiora. Venerdì 21 febbraio le riprese hanno interessato il Parco della Peschiera dove è in atto un importante progetto di riproduzione della trota Macrostigma per il ripopolamento dell’alto corso del fiume Fiora. Sono state effettuate riprese alla Galleria della Sorgente e infine hanno dedicato uno spazio speciale alla tradizione musicale di Santa Fiora con il Coro dei Minatori. Sabato 22 febbraio la troupe televisiva di Geo & Geo sarà a Marroneto per il Carnevale Morto. Torneranno per terminare il lavoro ad aprile. Il tutto servirà per realizzare un documentario di 25 minuti circa, che sarà mandato in onda durante la trasmissione televisiva, nei prossimi mesi.